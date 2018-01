Zomrel hrdina generálmajor Ivan Otto Schwarz († 94): Ako Slovák potopil nemeckú loď

Potopenie nemeckej lode Alsterufer bolo počas druhej svetovej vojny najväčším úspechom československých letcov na západnom fronte.

Ako palubný strelec bombardéra Liberator sa na ňom podieľal aj rodák z Bratislavy Ivan Otto Schwarz. Bol posledným žijúcim členom úspešnej posádky, vo veku 94 rokov zomrel 4. januára v Londýne. Loď Alsterufer bola tzv. lámač blokády. Bola to rýchla, vyzbrojená nákladná loď, ktorá smerovala z Japonska do Francúzska. Na palube mala kaučuk, cín, ale najmä 344 ton volfrámu, ktorý by pokryl potreby nemeckého vojnového priemyslu na celý rok. Spojenci vedeli o tom, že vyrazila na cestu, pretože dokázali dešifrovať správy z kódovacieho prístroja Enigma. Na jej príchod sa teda dobre pripravili, Alsterufer im však takmer vykĺzla.



Bombu zhodil do podpalubia

V prospech nemeckého kapitána Paulusa Piateka totiž hralo upršané počasie. Napriek tomu loď 27. decembra 1944 postupne našli tri britské lietadlá. Ani jeden útok však nebol úspešný aj vďaka silnej obrannej streľbe. Hľadať Alsterufer vyslali aj šesť Liberatorov 311. československej perute. Jeden z nich pilotovaný Oldřichom Doležalom ju vypátral krátko pred zotmením. V hornej streleckej veži jeho lietadla sedel Slovák Ivan Otto Schwarz. Nemecom od bezpečia delil len deň plavby.

Alsterufer sa bránila a zásahy vyradili Liberatoru jeden zo 4 motorov. Napriek tomu československý pilot zaútočil ukážkovo z výšky 180 metrov. Z 8 neriadených rakiet loď zasiahlo päť. Schwarz vystrelil 100 nábojov z guľometu kalibru 12,7 mm, potom posádka zhodila dve bomby. Prvá vybuchla tesne vedľa, druhá však dopadla za komínom, preletela dnu a explodovala v podpalubí. Alsterufer zachvátil silný požiar. Britské lode neskôr zachránili 74 nemeckých námorníkov vrátane kapitána Piateka, ktorý na adresu pilota Doležala povedal, že zaútočil ako „mazaný starý lišiak“. Celá posádka dostala medaily, pilota a navigátora osobne vyznamenal kráľ Juraj VI. V britskom parlamente ich pochválil aj tajomník ministerstva vojnového hospodárstva sir Dingle Mackintosh Foot: „Zneškodnenie takejto lode sa rovná krvavému odrazeniu útoku na Volge alebo v Tunisku.“

Narodil sa 11. decembra 1923 v Bratislave. Detstvo prežil v rodine židovského advokáta v Bytči, študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Žiline a venoval sa plávaniu. V roku 1939 ho otec poslal do Británie, kde sa neskôr prihlásil do armády. Mal len 16 rokov a klamal o svojom veku. Vďaka športovej postave mu ale lekár uveril. V československej 311. peruti lietal ako radista a palubný strelec. Po vojne sa vrátil domov, jeho rodičia prežili v pracovných táboroch a v úkryte v horách. Pre vzostup komunizmu však ešte pred rokom 1948 emigroval opäť do Británie, kde sa oženil a začal podnikať. Neskôr za ním prišli aj mama a sestra, otec zomrel v 50. rokoch v Československu. Po roku 1989 Schwarza povýšili na generálmajora a dostal Rad Bieleho dvojkríža. Dňa 4. januára 2018 zomrel v Londýne.