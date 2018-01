Danko chce vo verejnoprávnej televízii viac reklamy: Zrušia v RTVS koncesionárske poplatky?

Nový rok, nový boj. Šéf parlamentu Andrej Danko (43) vstupuje do ďalšieho súboja s ministrom kultúry Markom Maďaričom (51).

Zatiaľ čo ten navrhuje zvyšovanie koncesionárskych poplatkov, národniar ich chce úplne zrušiť a výpadky nahradiť financovaním štátom a neobmedzenou reklamou. Práve RTVS jej má vo vysielaní najmenej. RTVS by podľa Danka mala byť štátnou televíziou. „Mala by mať možnosť neobmedzenej reklamy, mali by sa zrušiť koncesionárske poplatky a mala by byť financovaná len štátom,“ vyhlásil šéf SNS. Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pri nástupe do kresla tvrdil, že chce koncesie zachovať a časom zvýšiť. K novým plánom Danka sa zatiaľ vyjadrovať nechcel. Nedávno však už Rezník názor zmenil a rozpráva o tom, že je pripravený na diskusiu o „tom, či chceme koncesie alebo iný spôsob“.

Kritickejší voči Dankovi je minister Maďarič. „Zmeniť RTVS na štátnu televíziu s neobmedzenou reklamou by bol veľký krok späť. Zmenilo by to nielen samotný program RTVS smerom ku komerčnosti, ale vážne by to aj narušilo duálny systém vysielania, v ktorom je na reklame postavené financovanie súkromných televízií a rozhlasov. S takýmito úvahami sa ani trochu nestotožňujem,“ povedal Novému Času Maďarič, ktorý je za zvýšenie koncesií zo 4,64 € na 7 €.

Markíza je proti

Nový postoj Danka sa nepáči ani najväčšej súkromnej televízii. „Súčasný duálny systém fungovania medzi verejnoprávnou televíziou a komerčnými televíziami funguje vynikajúco. Nevidíme dôvod na zmenu,“ tvrdí TV Markíza. Mediálny analytik Martin Gonda konštatuje, že koncesie sú veľkou zárukou nezávislosti. „Pri financovaní zo štátu je potrebné obávať sa tlakov politikov, najmä keď o zmenách financovania hovorí vládna strana. Predpokladám, že predkladatelia majú stratégiu, že heslom neobmedzená reklama vystrašia verejnosť, aby im ľahšie prešiel zámer zvýšiť súčasnú dennú kvótu reklamy vo výške 0,5 %,“ povedal Gonda.

Podporíte zrušenie koncesií a viac reklamy v RTVS?

Béla Bugár, Most-Híd Otvoriť galériu Predseda Most-Híd Béla Bugár Zdroj: TASR

- Podľa platného zákona má byť financovaná najmä z verejných prostriedkov. Povoľuje ale aj príjmy z vysielania reklamy. Za akých podmienok a v akom objeme, musíme zvážiť citlivo.

Jozef Viskupič, OĽaNO Otvoriť galériu Poslanec Jozef Viskupič. Zdroj: anc

- Rezník tvrdil, že je schopný udržať súčasný stav v RTVS. Sme za zrušenie poplatkov a zmluvy so štátom a naviazaní financovania na presné percento z HDP.

Dušan Jarjabek, Smer Otvoriť galériu Dušan Jarjabek, Smer. Zdroj: anc, tasr

- Súčasné vedenie RTVS nešlo do projektu s tým, že to bude štátna televízia. Všetko je možné, ale opozícia by neuverila, že RTVS je nadstranícka. Ja presadzujem koncesie.

Jana Kiššová, SaS Otvoriť galériu Jana Kiššová Zdroj: anc

- Viac reklamy v RTVS vnímame ako pokusy ťahať dodatočné zdroje z podnikateľského sektora, a tým zároveň oslabiť privátne televízie. SaS je za financovanie RTVS prostredníctvom štátneho rozpočtu.