Kuzminovej neuveriteľná sezóna pokračuje: Poznáme recept na úspech!

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová suverénne triumfovala v stíhacích pretekoch 4. kola Svetového pohára a zvýraznila si postavenie líderky v priebežnom hodnotení.

Na 10 km trati zvíťazila v nemeckom Oberhofe s veľkým náskokom, od druhej Talianky Dorothey Wiererovej ju delilo 1:04,4 min a od tretej Ukrajiny Vity Semerenkovej 1:10,2. Anastasia Kuzminová pre RTVS popísala priebeh stíhačky: "To, čo sa udialo v Le Grand Bornand, že som si prvé miesto neudržala a skončila druhá, bolo pre mňa poučením. Veľmi ma to mrzelo, nedokázala som sa na strelnici uvoľniť a urobila veľa chýb. Snažila som sa im vyhnúť, verila som si, upokojila pri veľkom náskoku. Išla som sama na trati, bežecky sa mi teraz darí, podarili sa mi streliť nuly pri stopercentnej koncentrácii. Dvoma chybami som dala šancu súperkám, no nevyužili ju," prezradila Kuzminová dnešný recept na úspech.

Z fantastickej aktuálnej formy a úspechov sa radoval aj prezident zväzu Tomáš Fusko: "Je to neuveriteľný, až zázračný príbeh, ktorý Nasťu sprevádza. Vyzerá to tak, že prepisuje históriu, vidieť slovenského športovca takto vysoko a s toľkými víťazstvami tróniť na čele Svetového pohára je mimoriadna udalosť. Všetci sme z toho nadšení. Podarilo sa nám prepojiť Oberhof aj s Osrblím počas IBU Cupu, operatívne sme všetko vyriešili, časovo nám to vychádzalo a diváci sa mohli vďaka veľkoplošnej obrazovke tešiť z ďalšieho víťazstva Nasti. Treba len veriť, že forma vydrží, niekedy je to ťažké, no Nasťa s tímom si to určite premysleli. My len veríme, že sa nič nepredvídané nestane a bude v excelentnej forme aj na olympiáde."