Farár mal plné zuby nedochvíľnych párov: Stačil jediný trik a prichádzajú načas!

Farár z juhoanglického grófstva Kent mal už plné zuby nedochvíľnosti párov, ktoré chceli uzavrieť manželstvo v jeho kostole.

Rozhodol sa preto, že bude oneskorencom dávať pokutu, informoval denník The Times. Kto príde na vlastnú svadbu vlastnou vinou neskoro, zaplatí 100 libier. "Obávali sme sa, že by sa to mohlo stať bežnou praxou," uviedol farár John Corbyn. Každý pár, ktorý si želá uzavrieť manželstvo v jeho kostoloch, musí zložiť zálohu vo výške sto libier.

Ak sa svadba uskutoční podľa plánu, čiastku novomanželom po obrade vydá spolu so sobášnym listom. Ak zdržanie spôsobia udalosti, ktorým nemohli predísť, napríklad zápcha na diaľnici, vráti im peniaze tiež. Ak sa ženích s nevestou ale oneskoria o viac ako desať minút a farár usúdi, že zdržaniu mohli zabrániť, rozdelí zálohu medzi organistu, zvonára, kostolníka a chóristov, ktorí museli zbytočne čakať.

Corbyn sa inšpiroval v katedrále svätého Pavla v ugandskej metropole Kampale. Zaviesť pokuty sa rozhodol po tom, čo pred nejakou dobou začali s oneskorením dve svadby po sebe. "Dve svadby sa konali až o 25 minút neskôr, bez vysvetlenia alebo ospravedlnenia," povedal farár denníku The Times. Po zavedení pokút sa podľa farára dostavil požadovaný efekt a svadobčania jazdia načas.