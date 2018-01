Slovenským reprezentantom sa skrížili cesty aj v Španielsku: Je to neuveriteľný príbeh!

Slovenský futbalový obranca Róbert Mazáň prestúpil do španielskej Celty Vigo.

V klube účastníka La Ligy sa stretne s krajanom Stanislavom Lobotkom. Celta príchod novej slovenskej akvizície potvrdila na sociálnej sieti. "Ďakujem, že som sa mohol stať súčasťou tohto klubu. Je to špeciálny moment v mojej kariére. Som rád, že tu môžem byť a verím, že celte pomôžem. Som tu zatiaľ dva dni a mesto sa mi veľmi páči. A verím, že so Stankom ho ešte spoznáme," povedal Mazáň pre klubový web jeho nového zamestnávateľa.

"Dnešok je pre mňa výnimočným dňom, podpísal som zmluvu s mužstvom španielskej La Ligy. Som veľmi šťastný, plním si môj futbalový sen. Na rovinu poviem, že Žilina je moja srdcovka. V Bielsko-Biala ma odpisovali, nehrával som. Žilina mi dala druhú šancu, za čo jej budem vždy zaviazaný. Pod trénerom Guľom som sa neustále zlepšoval, v Žiline prišli aj bolestivé chvíle, keď som utrpel vážne zranenie, no vždy pri mne všetci v klube stáli, za čo sa im chcem aj touto cestou poďakovať. Je mi do plaču, vďaka patrí všetkým spoluhráčom, trénerom, realizačnému tímu, vedeniu i agentúre FairSport, ktorá celý prestup zabezpečovala naozaj profesionálne," povedal Mazáň pre web Žiliny a na margo opätovného stretnutia s Lobotkom dodal: "Je to až neuveriteľný príbeh. Vyrastali sme spolu v Trenčíne, chodili sme spolu do školy. Zase sa spolu stretávame, za čo som nesmierne rád. Celta hrá podobným štýlom ako MŠK, tréner pôsobil v Barcelone, takže sa snažia držať loptu, hrať dominantne. Už v sobotu ma čaká prvý tréning s "A"-tímom."

"Celta Vigo je v Španielsku renomovaný klub. Po Stanovi Lobotkovi, ktorý tam robí slovenskému futbalu výborné meno, bude aklimatizácia pre Roba o niečo ľahšia a následne aj samotné presadenie sa," povedal športový manažér šošonov Karol Belaník. "Robo má 23 rokov, a preto to bola jedna z posledných šancí posunúť sa vyššie, v kurze sú stále mladší hráči. Prestup do Španielska je výbornou vizitkou pre náš klub, znova sa zvýši kredit práce našich trénerov. V prvom rade prejavil túžbu prestúpiť samotný Robo, boli sme zvedaví na jeho názor. Reprezentačná "21" si spravila výborné meno na ME v Poľsku, viacerí z tímu Pavla Hapala sa po šampionáte posunuli. Robo to teraz cítil podobne a my to rešpektujeme. Mazi je profesionál, vytiahli sme ho z Bielsko-Biala, kde nehrával. Vždy pracoval príkladne. Hoci sa mu nevyhli zdravotné komplikácie, dokázal sa nimi prebiť, nepoddal sa a stále na sebe makal. Takýto prístup mu určite pomôže aj v Španielsku, kde je obrovská kvalita a konkurencia. Prajeme mu veľa šťastia a hlavne pevné zdravie. Podpisom zmluvy to pre nás nekončí. Chceme, aby sa aj presadil a pravidelne nastupoval, teraz si potrebuje čo najrýchlejšie zvyknúť na tempo, spôsob hry."

Na hráča registrovalo vedenie MŠK viacero ponúk. "Rozhodla korektnosť a rýchlosť Celty. Výšku transferovej sumy si nepriala zverejniť druhá strana, my to musíme rešpektovať, inak by sme s tým nemali problém," dodal Belaník. Mazáň, ktorý v slovenskej najvyššej súťaži debutoval v drese AS Trenčín v roku 2011, na začiatku roka 2015 prestúpil z FK Senica do poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Tam sa však nepresadil do základnej zostavy a angažovala ho Žilina na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na riadny prestup. Minulý rok hral Mazáň na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku. Tiež zaznamenal debut v A-tíme SR v kvalifikačnom zápase proti Malte. Nastúpil aj v prípravnom zápase proti Nórsku (1:0).