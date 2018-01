Umelci spomínajú na Mariána Labudu († 73): Jeden z najväčších hercov

Ako na malého muža, ale veľkého herca bude spomínať na Mariána Labudu český režisér Jiří Strach.

V pokračovaní jeho rozprávky Anjel Pána mal obľúbený československý a slovenský herec malú rolu cukrárov. Jeho postava v závere filmu dostala kľúče od očistca. "Ale pretože je to nebeský univerzál, tak si s ním môže otvoriť celé nebo," povedal Strach. Labuda zomrel vo veku 73 rokov, tiež ďalší kolegovia na neho spomínajú ako na džentlmena a vyzdvihujú jeho zmysel pre humor. "Som veľmi rád, že som ho v Anjel Pána mal, že som sa tejto legendy ešte mohol dotknúť," uviedol Strach. Podľa neho prežil Labuda naplnený život. "Toľko toho odohral, ​​úžasné úlohy a aký dokázal byť pri tom ešte láskavý, kolegiálny, priateľský, ako sa k nám mladším správal úplne nepovýšený .... to sú stretnutia, na ktoré človek spomína celý život," povedal Strach. Labuda bol podľa neho jeden z tých, ktorí odovzdávajú svoje remeslo ďalej. "Malý vzrastom, ale jeden z najväčších hercov, ktoré sme v Československu mali."



S veľkým obdivom a láskou bude na Labuda spomínať herečka Zlata Adamovská. Roky s ním účinkovala v komédii Krajčírsky salón, ktorú v roku 2004 uviedlo pražské Divadlo na Vinohradoch. "Bol neuveriteľne zábavný a milý, neuveriteľný džentlmen. Každá skúška bola veľmi fajn. Keď tam bol on, bola vždy taká načechraná, aby som pravdu povedala. Po predstavení som ho vozila do hotela a mohli sme sa porozprávať. Rád chodil aj na predstavenie, vo ktorých som hrala sama, "povedala ČTK Adamovská.

Herec Oldřich Vlach bol jedným z tých, ktorí sa popri "malom hercovi s veľkým srdcom", ako ho označil režisér Jiří Menzel, pred viac ako 30 rokmi objavili v jeho úspešnej komédii Vesničko má středisková.Bol to jeden z verných Slovákov, ktorého rozpad federácie veľmi mrzelo," povedal Vlach. Stretol sa s ním potom i pri jeho hosťovaní na Vinohradoch. "Bol ohromne inšpiratívne a prinášal veľa nápadov. Akurát ma mrzelo, že bol nedisciplinovaný, pretože mal cukrovku a v podstate na to kašľal. Bol to ale bezchybný kolega," dodal.Tiež režisér Václav Vorlíček si Labudu nesmierne vážil, štýlom humoru ho prirovnal k Jiřímu Sovák či Vladimírovi Menšíkovi.A to je vždy k dobru," uviedol Vorlíček. S Labudom počítal do svojho pripravovaného filmu Zlatovláska, na ktorý stále zháňa peniaze. Podľa neho bol Labuda báječný ako kamarát, ako herec aj ako človek.