Náhla smrť herca Mariána Labudu († 73): Skonal v náručí svojej manželky Vierky!

Známy slovenský herec Marián Labuda navždy odišiel vo veku 73 rokov.

Smutnú správu priniesol portál Aktuality.sk, ktorému to potvrdil zdroj blízky rodine. TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenského národného divadla Izabela Pažítková.

Herec Marián Labuda bojoval dlhé roky s cukrovkou. Napriek tomu, že ho trápilo toto ochorenie, užíval si zaslúžený dôchodok so svojou manželkou Vierkou v malej dedinke Borinka neďaleko Malaciek. V piatok ráno však prišla zdrvujúca správa. Známy herec podľa našich informácií skolaboval priamo pred domom pri svojom aute.

Upadol do bezvedomia a jeho manželka hneď zalarmovala záchranné zložky. Kým prišla pomoc, snažila sa ho sama oživiť aj s okoloidúcim mužom, avšak neúspešne. Na miesto prišli dve záchranky, ale privolaný lekár mu už tiež nedokázal pomôcť. „Môžem potvrdiť, že záchranári dnes zasahovali v Borinke, kde oživovali 73-ročného muža. Žiaľ, napriek ich úsiliu sa ho nepodarilo zachrániť. Lekár musel konštatovať smrť,“ povedala Novému Času hovorkyňa Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Príčina smrti známeho herca zatiaľ zostáva záhadou. Ako sa nám podarilo zistiť, bude musieť byť prevedená pitva, aby sa zistilo, prečo prišlo k náhlej smrti obľúbeného herca.

Herca okrem cukrovky potrápilo zdravie aj v júni 2016, kedy skolaboval pred vlastným domom. Susedia ho našli v bezvedomí a privolali záchranku. Vtedy skončil v nemocnici a lekári ho šesť dní dávali do poriadku. Priviezli ho s podozrením na mozgovú príhodu avšak to sa napokon nepotvrdilo ako priznal jeho syn Marián Labuda ml.: "Mŕtvica sa nepotvrdila." Po necelom týždni ho prepustili do domáceho liečenia a mal sa dobre. Jeho syn síce priznal, že je to s jeho zdravím niekedy ako na hojdačke, ale naozaj sa má lepšie. Zdravotné problémy sa však prihlásili opäť a známy herec navždy odišiel.