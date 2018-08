Celebrity odhalili, ako schudli desiatky kíl: Tekutá strava aj kopy banánov

Mnohí z nás si lámu hlavu, ako zhodiť nabraté kilá a dať sa do formy.

S nadváhou či obezitou sa však neboria len bežní smrteľníci, ale aj známe osobnosti. Aké majú odskúšané diéty? A ako ich zhodnotil odborník - obezitológ Ivan Majerčák?

Sväťo Malachovský: Tekutá strava v sáčku

Herec, ktorého dlhoročne trápila veľká nadváha, sa bál o svoje zdravie, a tak sa vlani rozhodol začať chudnúť. „Už nemám tridsať rokov a potrebujem sa starať o svoje zdravie. Navyše všetci v rodine sme srdciari a máme nábeh aj na iné choroby,“ otvorene priznáva Sväťo, ktorý sa rozhodol chudnúť pod dohľadom odborníkov. „Nikdy som sa nevedel poriadne nažrať, ale jedol som dosť nepravidelne, čo sa na mne aj podpísalo. Nakoniec ma oslovila firma, prostredníctvom ktorej sa mi podarilo schudnúť. V prvotnej fáze to bolo len o strave bez cvičenia,“ prezrádza Malachovský, na ktorom je výrazný úbytok hmotnosti vidieť. „Za dva mesiace som dal dole už 25 kg zo 132 kg a chudnem ďalej. Jem proteínovú tekutú stravu v sáčku a každé dva týždne chodím na lekárske prehliadky, nikto nečakal, že to zoberiem tak vážne. Vyhovuje mi to, mám viac energie a verím, že to dotiahnem do zdarného konca,“ uzatvára herec.

Hodnotenie obezitológa

Predpokladám, že ide o lekársky kontrolovaný „diétny proteínový program“, ktorý v spojení s ordinovanou pohybovou aktivitou dokáže redukovať zásobný tuk a zachovať svalovú hmotu. Naše telo nechce používať zásobný tuk ako zdroj energie, je preň jednoduchšie „fungovať“ na cukor ako pohodlné a rýchle palivo. Diétny program pod lekárskym dozorom je bezpečnou alternatívou. U ťažších stupňov obezity postačuje aj menšia dávka pohybu a pacient chudne len z tukových zásob. Pri tomto spôsobe stravovania nemá pacient pocit hladu, telo si potrebný cukor „vyrába“ z tuku. Pri postupnom prechode na „normálnu stravu“ však hrozí riziko jojo efektu.

Dominika Morávková: 36 dní len na banánoch

Sympatická herečka v minulosti so stravou divoko experimentovala. „Od svojich sedemnástich rokov som si prešla rôznymi stravovacími návykmi. Najprv som jedla úplne všetko - mäso, sladkosti aj pšenicu. No potom som skúsila nejesť mäso a zistila som, že ho už vôbec nepotrebujem. Plynul čas a vôbec som naň nemala chuť. Už len pri pomyslení naň mi nebolo dobre,“ prezrádza Dominika. Neskôr si naštudovala diétu podľa krvných skupín a pustila sa do očistných kúr. Až prišiel na rad detox exotickým ovocím. „Vymyslela som si banánovú kúru a 36 dní som bola len na banánoch. Jedla som hnedé prezreté, doslova až hnilo vyzerajúce banány. Najprv som ich zjedla sedem za deň, potom päť a nakoniec štyri. Takto som vydržala 36 dní, kým mi jeden astrológ povedal, nech nejem žiadne exotické ovocie, lebo mi nerobí dobre,“ smeje sa herečka.

Dominike sa podarilo rapídne schudnúť, keď sa začala stravovať bezlepkovo a vyradila mliečne výrobky, hoci netrpela žiadnou intoleranciou. „Zostala som v takom režime, že som si každý deň varila vopred na ďalší a jedla päťkrát denne v menších porciách. Do toho som ešte každé ráno a večer cvičila a malo to obrovský efekt. Z 56 kíl som schudla na 47 a bolo to rapídne vidieť,“ vysvetľuje. Dnes je ale Dominika mamou a jej jedálniček je preto liberálnejší, objavujú sa v ňom chlieb, zemiaky, ryža, ale okrem rýb stále žiadne mäso. 

Hodnotenie obezitológa

Na rozdiel od iných diét, ktoré sú zdraviu škodlivé až nebezpečné, diéta podľa krvných skupín zdraviu neškodí, je tu však riziko jojo efektu a ako každá iná „samotná diéta“ bez pohybovej aktivity nám redukuje nielen tuk ale aj aktívnu svalovú hmotu. Súčasťou redukčného režimu môžu byť tzv. kontrastné dni, kedy konzumujeme len ovocie a zeleninu, ale konzumovať len jeden druh ovocia by som neodporúčal.

Pozitívne hodnotím u Dominiky päť jedál denne v menších porciách. To isté množstvo jedla v jednej dennej dávke vedie ku zvýšeniu hmotnosti, v piatich skôr k udržaniu hmotnosti alebo aj k poklesu. A samozrejme pozitívom je aj neodmysliteľný pohyb.

Natália Puklušová: Zeleninové šejky a ovocie

Pozitívne výsledky s chudnutím má aj herečka Natália Puklušová. Ešte v roku 2008, keď účinkovala v šou Elán je Elán bola riadna bacuľka s kilami navyše. Odvtedy sa však herečke podarilo s nadváhou zatočiť a dnes je z nej sexi kosť. Natália sa pustila aj do prísneho makrobiotického stravovania, založeného na čerstvej domácej zelenine, ale zistila, že to nie je nič pre ňu. Nakoniec sa kilečiek navyše zbavila pomocou ovocných a zeleninových šejkov. „Každý deň si poctivo robím ranné šejky a smoothie. Nabíjajú ma energiou, majú veľa vitamínov, vlákniny, minerálov a všetkého, čo telo potrebuje,“ hovorí nadšená vyznávačka zdravej stravy. A to, že v zdravom tele je zdravý duch, pocítila Natália na vlastnej koži. „Prestala som mávať migrény a zažívacie problémy, všetko v tele mi funguje, ako má. Odporúčam to naozaj všetkým. Ráno mi to zaberie desať minút, šejk ma dokonale zasýti a vyhladnem až poobede okolo druhej.“

Hodnotenie obezitológa

Populárne smoothies sa pripravujú naozaj jednoducho a rýchlo a vieme si nimi pomôcť pri udržaní pravidelnosti v strave. Je super, že Natália si takto vyriešila raňajky. Ďalšie jedlo by som však odporučil nie až o druhej poobede, ale po troch až piatich hodinách od raňajok.

Milan Junior Zimnýkoval: Vypustiť cukor a múku

Známy moderátor kedysi vyzeral ako poriadny maco. Pred ôsmimi rokmi, keď sa Milan Zimnýkoval rozhodol raz a navždy radikálne schudnúť, ukazovala ručička jeho váhy neuveriteľných 130 kíl. „Mal som už len jedny rifle, lebo taká veľkosť sa tu nedala kúpiť a do Ameriky som nechodieval.“ Kilá navyše sa preto zo začiatku snažil zakryť. „Nosil som mikiny po kolená, ktoré sa nehodili k človeku, ale skôr k bravčovému,“ kriticky priznáva Zimnýkoval a netají ani to, že keď sa ohlásil hlad, doprial si hotové hody. „Nemal som problém objednať si večer veľkú pizzu, zjesť ju sám a k tomu vypiť liter koly na posedenie. Bolo treba schudnúť - nevládal som, lebo som bol tučný a problémy mi robilo aj zaviazať si šnúrky,“ vracia sa do minulosti moderátor. A ako znie jeho recept na redukciu hmotnosti? „Vypustiť kolu a biele pečivo pre začiatok úplne stačí,“ hovorí muž, ktorý ani dnes nepatrí k ultraštíhlym chlapom.

Hodnotenie obezitológa

Vypustiť sladené nápoje a biele pečivo z jedálnička je výborný nápad. Ak ich nahradíme ovocím a zeleninou, pokojne aj vo forme šejkov, nemôže to organizmu škodiť.

MUDr. Ivan Majerčák, kardiologická a interná ambulancia Košice: Obézni vedia o diétach všetko

Zdravý človek je prirodzene štíhly. Ale dôkazom, že nie každému sa darí sú zaručené diéty, ktoré ľudia podstupujú bez dohľadu lekára. Kardiológ a obezitológ Ivan Majerčák ma na to jednoznačný názor. „Nič z toho nikdy obezitu neliečilo ani žiadnu celebritu nevyliečilo! Za svoju obezitologickú prax som napočítal okolo 300 zázračných diét. Striedajú sa ako móda,“ vysvetľuje Majerčák a varuje pred rizikom civlizačnej choroby. „Obezita je choroba, definovaná ako nadmerné patologické množstvo tuku v organizme, ktoré poškodzuje zdravie človeka. Je výsledkom nesprávneho pomeru medzi príjmom a výdajom energie. Pacient s nadváhou a ďalšími rizikovými faktormi je chorý a teda indikovaný na liečbu. Napriek tomu drvivá väčšina obéznych siahne po nemedicínskych postupoch ako tukožrútska polievka, delená strava, Atkinsonova diéta, 90-dňová rozlišovacia diéta či diéta podľa krvných skupín...“

Skúška správnosti

O tom, či diéty zaberajú sa podľa obezitológa presvedčíte pomerne hravo. „Pred každou zázračnou tabletkou, diétou či náplasťou sa odvážte a do kalendára si zaznačte svoju hmotnosť, potom sa odvážte znovu o rok alebo dva, či sa vám darí udržiavať hmotnostný úbytok. Liečba obezity totiž nespočíva len v samotnej redukcii hmotnosti, oveľa väčší dôraz sa kladie na udržanie hmotnostného úbytku. Súčasťou liečby je preto od začiatku aj prevencia opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti, čiže tzv. jojo efektu.“

Dôležitá je hlava

Podľa Majerčáka nestačí len diétovať. „Veľké brucho sa začína v hlave, a teda aj úspešný boj s obezitou by sa mal začínať v hlave. Primárne v hlavách lekárov, ktorí prestanú chudákovi pacientovi s kilogramami navyše dookola omieľať: Mali by ste schudnúť! - a začnú pristupovať k obezite ako ku diagnóze,“ hovorí Majerčák. Dôležité je pacienta informovať, že má k dispozícii konzervatívnu liečbu obezity, certifikované kurzy na redukciu hmotnosti, endoskopickú či chirurgickú liečbu. „Sám sa vie rozhodnúť či chce, alebo nechce s nadbytočnými kilogramami niečo robiť. Čím viac o liečbe nadváhy a obezity bude na začiatku svojej cesty vedieť, tým úspešnejšia bude jeho liečba. Prevažná väčšina ľudí s nadváhou je presvedčená, že vie všetko, čo potrebuje vedieť o stravovaní, diétach, pohybe, ale aj tak si nevedia poradiť. Takmer všetky návody na chudnutie sa totiž venujú len jedálničku alebo len pohybu pričom ostatné zložky neberú do úvahy,“ varuje Majerčák.

Bez mučenia

Na redukciu hmotnosti podľa doktora nie sú nutné ani sofistikované fitnescentrá či elektrické zázraky, ktoré cvičia za vás, zatiaľ čo sedíte pred televízorom. „Stačí chodiť rýchlosťou vyššou než 3,6 km/hodinu alebo, aby ste si to lepšie vedeli predstaviť, rýchlosť 3,6 km/hod = 1 meter/sekundu. Takáto rýchlosť chôdze má dokonca už aj ochranný vplyv na srdce a je dosiahnuteľná aj vo vyššom veku. Dokázateľne nám predlžuje život,“ priznáva doktor a dodáva, že v každodennej praxi sa paradoxne stretáva s úplným opakom. „Keď sa už konečne rozhodneme urobiť niečo pre svoje zdravie a začneme sa hýbať, tak sa do toho väčšinou pustíme rýchlo a zbesilo. A to je najväčšia chyba. Nielenže nám to neprinesie vytúžený efekt, ale máme svalovú horúčku, bolia nás kĺby a nejaký čas znovu na pohyb zanevrieme.“

Pozor na jojo

Aj v obezitológii platí zákon akcie a reakcie. „Po každej rýchlej redukcii hmotnosti niektorou zo zázračných diét prichádza spätný nárast hmotnosti. Hmotnosť sa postupne vráti na pôvodnú, spred diéty, a veľmi často si ešte organizmus pridá 1 až 2 kilá naviac. Stane sa tak väčšinou po 6 mesiacoch od konca diéty, pri dlhších diétach prichádza jojo efekt aj po 1 - 2 rokoch,“ ozrejmuje Majerčák. Preto je podľa neho veľmi dôležité uvedomiť si, že jojo efekt nie je pacientova chyba. „Každý si myslí, že je to preto, lebo niekde zlyhal, urobil chybu. Dalo by sa povedať, že jojo efekt je prirodzená obranná reakcia organizmu, ktorý si svoj zásobný tuk chráni a po každej rýchlej diéte sa bojí ďalšieho hladovania. Je to akýsi pud sebazáchovy, keď organizmus aj z normálneho príjmu potravy začne dopĺňať stratený zásobný tuk.“

Oveľa horším dôsledkom jojo efektu, než spätný nárast hmotnosti, je zníženie podielu aktívnej svalovej hmoty a zvýšenie percenta tuku. „Povedzme, že diétou sme zredukovali 10 kg - z toho 5 kg zo svalov a 5 kg tuku. Pri spätnom náraste hmotnosti si však telo uloží 10 kg zásobného tuku. Výsledkom je vyššie percento tuku v organizme, ktoré sa bude zvyšovať s každým ďalším jojo efektom. Aj to je dôvod, prečo sa o redukcii, hoci aj menšieho množstva tuku, treba poradiť s odborníkom,“ uzatvára špecialista.