Nezištný čin policajta zachránil život chorému bábätku: Bez neho by dievčatko už nežilo!

Rodičia rozkošného bábätka prežívali najhoršie chvíle života. Život ich rozkošného anjelika visel na vlásku a neboli schopní mu pomôcť.

V júli, keď mala Sloan St. James 3 mesiace, začali jej zdravotné problémy. Rodičia Chris a Sarah St. James sa obávali, že má žltačku. Dcérku zobrali do detskej nemocnice v americkom Bostone, kde im lekári oznámili hrozné správy. Sloan diagnostikovali zlyhanie pečene v 4. štádiu v dôsledku biliárnej atrézie, čo je zriedkavý stav, v ktorom sa blokujú žlčové kanály. Lekári im povedali, že Sloan bude potrebovať transplantáciu pečene do dvoch týždňov, píše today.com.

Rodičia ani žiadni rodinní príslušníci však neboli vhodní darcovia. Zúfalí pár preto začal hľadať pomoc na Facebooku, kde zverejnili svoj príbeh. Netrvalo dlho a na zúfalú výzvu zareagoval neznámy muž, ktorému príbeh chorého bábätka ukázala manželka.

Poručík Steven Tenney (40) z policajného oddelenia Keene v New Hampshire sa okamžite rozhodol pomôcť. "Je to niečo, čo musím urobiť ako ľudská bytosť. Je to bábätko, musíte pomôcť dieťaťu, keď to potrebuje," povedal muž s veľkým srdcom. Steven zašiel do nemocnice a podrobil sa sérii testov. Ukázal sa ako vhodný darca.

V septembri podstúpil poručík operáciu a daroval bábätku pätinu svojej pečene. Dva týždne po transplantácii sa Steven a Sloan po prvýkrát stretli. "Spočiatku som bol nervózny a nadšený zároveň. Potom som ju uvidel a bolo to skvelé. Je to nádherné dieťa," prezradil Steven. Mama Sarah je poručíkovi nesmierne vďačná a označila ho za svojho hrdinu.