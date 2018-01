Farmár Reza Givili šokuje: Keď zistíte, čo teraz robí, nebudete veriť!

Konečne sa našiel? Rukami Iránca Rezu Giviliho (33) už prešli varešky, kozy, ale aj katastrálne mapy.

Farmár totiž pred príchodom do známej reality show pôsobil ako kuchár a neskôr na markizáckom statku pásol hospodárske zvieratá. Svoju mediálnu slávu zužitkoval aj ako realitný maklér. Zdá sa, že Rezovi sa to máli, pretože najnovšie sa s britvou v ruke vydal na dráhu holiča!

Zdá sa, že Iránec Givili je talentovaný mladý muž, ktorý sa nevie rozhodnúť, čo mu ide najlepšie od ruky. Do životopisu si totiž môže uviesť povolanie kuchár - čašník, televízny lokaj, hviezdička z reality show, zabávač na diskotékach, ale aj lovec lukratívnych nehnuteľností. Toto všetko stihol priateľ farmárky Božky Candrákovej za posledné roky.

Reza však skúša ďalej a najnovšie sa vydal v šľapajach celebritného kaderníka Paviela Bendlera Rochnyaka. „Bolo to tajné, ale čoskoro budem barber (z ang. jazyka holič, pozn. red.). Robím si na to kurz a ide mi to veľmi dobre, hlavne s britvou. Baví ma to a teším sa, keď vás ostrihám,“ vyhráža sa na sociálnej sieti Givili s tým, že pridal aj fotky zopár ostrihaných ľudí ako vzorky svojho kaderníckeho umenia.