Takto by nechcel nikto umrieť: 5 najhlúpejších nápadov, ktoré sa skončili smrťou!

Od roku 1993 Darwinove ceny na internete udeľuje Wendy Northcutt. Ide o ceny pre tých, ktorí zlepšili genofond ľudstva tým, že sa z neho odstránili, keď sa hlúpym spôsobom zabili.

Okrem internetovej stránky Wendy vydala aj knihy a v roku 2006 podľa nich nakrútili film. Pozrite si výber cien za rok 2017.

1. Jednosmerný lístok

V marci 2017 si 31-ročný muž v Dortmunde chcel zadovážiť lístok na vlak, no nechcel platiť. Celé si to najprv premyslel v staničnom bare. Takto posilnený nastriekal do automatu na lístky plyn zo spreja a zapálil ho. Po výbuchu sa do okolia rozleteli nielen lístky, ale aj on sám.

2. Mobily zabíjajú

Mladé Mexičanky Nitzia Corral a Clarissa Miranda si na dostihoch chceli urobiť selfie. Odviezli sa na susedné letisko, aby mali dostihovú dráhu celú v zábere a postavili sa na dodávku. Ignorovali pri tom hluk lietadla, ktoré ich obe trafilo krídlom do hlavy.

3. Preťažený server

Vo francúzskom Rouene v apríli zamkla mama svojho 47-ročného syna, alkoholika v izbe, aby sa nedostal k pitiu. O pol druhej v noci dostal nápad, že sa spustí z 9. poschodia po kábli na pripojenie na internet. Ten ho však neudržal.

4. Nehypnotizujte krokodíly

Indonézsky šaman hľadal v septembri telo mŕtveho muža v rieke plnej krokodílov. Okolostojacim povedal, že sa niet čoho báť, lebo dokáže krokodíly zhypnotizovať a tie sa k nemu nepriblížia. Minimálne jeden krokodíl to však nepočul a zabil ho hneď, ako vošiel do vody.

5. Pištoľ za opaskom

Tento prípad sa stal ešte v roku 2015, no vyšetrovanie uzavreli až v roku 2017. Istý príslušník SBS si za opasok voľne zastrčil nabitú a nezaistenú pištoľ. Následný výstrel ho zasiahol do genitálií. Muž neprišiel o život, ale svoje gény už tiež nerozšíri.