Courtois je v Chelsea šťastný: S vedením sa dohodol na predĺžení zmluvy!

Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois je blízko podpisu novej zmluvy s Chelsea Londýn.

Dementoval tak zákulisné informácie, podľa ktorých by mal spolu s krajanom a spoluhráčom Edenom Hazardom v zimnom prestupovom termíne odísť zo Stamford Bridge a posilniť Real Madrid.

Platnosť Courtoisovho kontraktu s "The Blues" vyprší v júni budúceho roka, spolupráca by však mala pokračovať aj ďalej. "Som v Chelsea šťastný, dohoda o predĺžení zmluvy platí. Napriek všetkým dohadom ohľadom záujmu o moju osobu sa naplno sústredím na moju prácu v Chelsea," uviedol 25-ročný Courtois, ktorý počas svojej kariéry pôsobil aj v Racingu Genk a Atleticu Madrid.

Podľa jeho slov by mal v klube zostať aj Hazard. "Predaj hráča jeho kvalít by bol pre Chelsea pohroma. Eden je nenahraditeľný. Žiadne peniaze a ani päť nových hráčov by nezacelili dieru po jeho odchode. Eden je pre nás ako Lionel Messi pre Barcelonu alebo Cristiano Ronaldo pre Real Madrid," vyjadril sa Courtois pre The Guardian po stredajšej ligovej remíze 2:2 s Arsenalom Londýn.