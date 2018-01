A je to vonku! Charlesa mala zbaviť panictva herečka: Zistila, čo pri tom musí mať oblečené, prišlo jej zle!

Herečka Amanda Barrie (82) bola v mladosti požiadaná, aby pomohla princovi Charlesovi s prvým pohlavným stykom. Doslova ho mala zbaviť panictva, o čo ju požiadal jeho otec princ Philip.

Britská hviezda to prezradila s tým, že ponuku odmietla vo chvíli, keď ju nútili zviesť Charlesa v khaki šortkách. Amandu vraj v päťdesiatych rokoch oslovil herec James Roberston Justice, ktorý sa vtedy priatelil s princom Philipom. Justice mal dostať za úlohu nájsť pre mladého Charlesa vhodnú skúsenú milenku, ktorá ho zasvätí do tajov súlože. Následník britského trónu vtedy ešte navštevoval Gordonstoun School.

"On sa za tú ponuku sám hanbil a stále chodil dokola a dokola, než to naplno priznal. Nakoniec povedal, že je jedným z ôsmich ľudí, ktorí boli vybraní, aby pomohli kráľovským mužom začať dospelý život. Okrem toho museli vybrať niekoho, kto bol vhodný poučiť princa Charlesa o sexe, James sa rozhodol, že tou vhodnou som ja. Doslova povedal, nechceme ľudí, ktorí sú až príliš skúsení, na druhú stranu, musia vedieť za to chytiť. Paradoxne najdôležitejší je zmysel pre humor a ja viem, že ty ho máš," spomínala Barrie na dialóg s kolegom podľa denníka The Mail.

Amanda sa v 67 rokoch priznala, že je lesbička. V päťdesiatych rokoch však netušila, že by mohla svoje cítenie prejavovať a tvárila sa ako heterosexuálka. Pri stretnutí s princom Philipom v klube zvanom Saddle Room jej bolo oznámené, že ak zbaví Charlesa panictva, bude u princa stálym hosťom. "James naznačil, že ak veci pôjdu dobre, bola by som akousi stálicou, nie priateľkou, ale niekým v pozadí. Doslova povedal, príslušníci rodu nemôžu cestovať po svete bez svojho pobočníka. Zrejme to bolo podľa neho privilégium, pretože peniaze za to nikto neponúkal.

Jednou z vecí, ktorá ma nakoniec odradila, boli khaki šortky, ktoré som si mala obliecť. Bol to zabijak. Nedokázala som si predstaviť seba v parochni s falošnými riasami, oblečená do khaki šortiek a preháňajúca sa po vresoviskách. Mala som príšernú vidinu, že sa pozerám pri raňajkách na kráľovninu tvár a tá sa spýta, tak čo, Amanda, aké to bolo? Tiež som si hovorila, že keď je Charles tak mladý, bude to nepríjemná skúsenosť a budú z toho viniť mňa. Tak som musela povedať nie," dodala Barrieovmu.