Roztrhlo sa s nimi vrece: Ďalšia nevydarená socha slávneho futbalistu!

Roztrhlo sa vrece s umeleckými dielami, ktoré zobrazujú slávnych futbalistov.

Na tom by nebolo nič zlé, no posledné kúsky majstrov – sochárov si vyslúžili viac posmeškov a uštipačných poznámok ako chvály. Najnovším prírastkom do tejto zbierky je dielo, ktoré v rodnej Ghane odhalili Michaelovi Essienovi (35)!

Športový svet bol v šoku z diel, ktoré postavili Cristianovi Ronaldovi v rodnom Portugalsku. Ich autori si dokonca trúfli odkázať fanúšikom, že nevedia, čo je umenie...

Podobne šokujúca je aj socha, ktorú má Božský Diego, teda Argentínčan Diego Maradona v Indii – v Kalkate. Tá pripomína skôr milú babičku ako slávneho futbalistu, ktorého pred pár dňami poslal do histórie v Neapole náš Marek Hamšík, keď prekonal jeho gólový rekord.

No a čo dodať k dielu, ktoré vzniklo na počesť jedného z najslávnejších futbalistov Ghany Michaela Essiena? Bývalá hviezda Chelsea, Realu Madrid i AC Miláno, ktoré momentálne pôsobí v Indonézii, musela stratiť reč, keď to uvidela!!! Keď pozriete na fotografiu, ktorá na sociálnych sieťach už obletela svet, stratíte reč aj vy!