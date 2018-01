Dievčina žiarlila na krásu svojej kamarátky: Aby jej zohavila tvár, uchýlila sa k hroznému činu!

Naomi Oni (25) z Londýna sa vracala domov z nákupov oblečenia, keď sa jej život navždy zmenil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Žiarlivá Mary Konye (22), ktorú považovala za priateľku, si na ňu na ulici počkala a chrstla jej do tváre kyselinu. Hrozný útok sa odohral ešte v roku 2012, no až teraz našla Naomi silu o ňom prehovoriť. ,,Pamätám si, že som sa pozrela do strany a videla osobu celú v čiernom, ktorá si zakrývala tvár. Potom som zacítila tekutinu a skríkla. Rozbehla som sa ulicou, začala búchať na prvé dvere a kričala: ,To horí, je to kyselina!´“ opísala pre Daily Mail chvíle, ktoré zmenili jej život naveky.

Jej tvár poznačili hrozivé popáleniny, kvôli ktorým skoro oslepla, podstúpila tiež dve plastické rekonštrukčné operácie. Doktori jej na to museli zobrať kožu zo stehien a vytvoriť nové viečka. Odsúdili za útok na 12 rokov väzenia. Na súde sa snažila tvrdiť, že Naomi si tvár kyselinou poliala sama, aby na sebe upútala pozornosť a stala sa slávnou. ,,Nedokázala som pochopiť, prečo mi to spravila, zlomilo mi to srdce. Ale odpustila som jej. Robím to pre seba, aby som sa cez to už mohla preniesť,“ povedala statočná Naomi.