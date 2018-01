Bývalý tréner SR 18 Javorčík zhodnotil výkony hráčov na MS: Takéto im dal vysvedčenie!

Kúsok šťastia. Hlavne to chýbalo slovenským hokejistom do 20 rokov na MS v Buffale, kde vo štvrťfinále prehrali so Švédskom 2:3.

Mužstvo zanechalo na šampionáte dobrý dojem, čo v hodnotení jednotlivcov pre Nový Čas potvrdil aj bývalý úspešný tréner SR 18 Norbert Javorčík (43). Otvoriť galériu Bývalý úspešný tréner SR 18 Norbert Javorčík zhodnotil pre Nový Čas výkony hráčov. Zdroj: anc Švédi ako jediní na turnaji ešte neprehrali a úlohu favorita splnili aj vo štvrťfinále, hoci podľa severských médií ich tím okolo kapitána Bodáka „šokoval“. Dobré výkony vyzdvihol pre Nový Čas aj Norbert Javorčík. „Podľa môjho názoru sme odohrali dobrý šampionát. Čo sa týka výsledkov, tak čerešničkou na torte bola porážka USA, aj keď všetci by sme skalp majstrov sveta vymenili za výhru vo štvrťfinále. Čo sa týka výkonov, tak našou silnou zbraňou bola herná aj osobná disciplína. Všetci hráči sa podriadili zvolenej taktike, čo je jasný znak silného tímového ducha. Týmito prvkami sme sa dokázali presadzovať aj proti absolútnej špičke. Veľmi dobre sme si viedli tiež v defenzívnych činnostiach ako je napríklad blokovanie striel a hra pred bránkou. Na druhej strane treba otvorene priznať, že v ofenzíve (a tým myslím celý slovenský mládežnícky hokej) musíme výrazne pridať. Kontrola puku, zakončenie a vzájomná podpora v útočnej fáze nám robili v konfrontácii s najlepšími mužstvami problémy. Som však presvedčený, že táto generácia môže byť prínosom pre slovenský hokej,“ zhodnotil uznávaný odborník.