Dávid († 29) položil život, aby ochránil svoju lásku: Krásna Nikol prežíva muky!

Najkrajšie sviatky roka sú preč a väčšinu ľudí hreje ich kúzlo ešte aj teraz. A kým sa ostatní tešili z prítomnosti najbližších, Nikol (21) z Hurbanova sa udúšala v obrovskom žiali.

Po vražednom besnení poľovníka Jána († 61) spred mesiaca totiž prišla o svoju životnú lásku Dávida († 29). Neutíchajúca bolesť a žiaľ mladej dievčiny sú navyše umocnené aj tým, že z okna sa díva na bar, kde sa celá dráma odohrala.

Neustále horiace sviečky pred herňou v Hurbanove pripomínajú obrovskú drámu zo začiatku decembra. Ján († 61), ktorý v osudný večer v herni popíjal, sa do nej vrátil, aby uskutočnil svoje desivé plány. Najskôr strelil do čašníčky Nikol (21) a následne do jej priateľa Dávida († 29). Ten sa hrdinsky postavil na obranu svojej lásky, čo ho stálo to najcennejšie - život. Ján sa potom v domnení, že oboch mladých ľudí usmrtil, zastrelil. Nikol prežila len zázrakom, guľka jej tesne minula srdce. Prežíva však obrovské muky, jej lásku jej totiž už nikto nevráti. Akoby toho nebolo dosť, po návrate z nemocnice sa musí dívať na miesto činu. Zavretá herňa sa totiž nachádza v jednom dvore ako dom Nikoliných rodičov, kde býva.

Na pohreb ju nepustili

„Fyzicky som na tom lepšie, ale psychicky nie,“ priznáva Nikol, ktorá sa len ťažko spamätáva zo straty milovaného Dávida, s ktorým plánovala rodinu a spoločnú budúcnosť. „Nedokážem o tom ešte hovoriť a asi ani nikdy nebudem vedieť,“ hovorí nešťastná mladá žena. A hoci tak veľmi chcela ísť na pohreb svojho drahého, z nemocnice ju nepustili. Domov sa dostala až pred Vianocami. A aj keď pre iných sú tieto sviatky synonymom pokoja, mladá dievčina ho stále nenašla.

Nikol jej milovaného partnera všetko pripomína. U jej rodičov bývali už tri roky a mladí ľudia veľmi pracovali, aby si mohli čo najskôr založiť vlastné hniezdočko. Ich spoločná spálňa je oblepená spoločnými fotografiami, bar, kde sa tragédia stala, je v jednom dvore. „Veľmi zle to znáša, nevie v noci ani spávať,“ vraví nešťastná Nikolina matka Klaudia. A hoci rodičia robia, čo je v ich silách, ukrutnou bolesťou si Nikol musí prejsť sama. „Je to veľmi ťažké, aj keď mi rodičia veľmi pomáhajú,“ dodáva dievčina smutne.