Martina má riešenie pre neposedné deti: Od tohto nevedia malí nezbedníci odtrhnúť oči

Martina Kalafútová z Dubnice nad Váhom je typ ženy, ktorá musí stále niečo robiť.

Len tak sedieť na gauči a pozerať TV nevie. Keď čakala prvého syna začala doma háčkovať. Najprv to boli iba čiapky, no postupom času ju to už veľmi nebavilo, a tak prešla na výrobu hračiek.

Jedného dňa však prišla s originálnym nápadom a to úplnou náhodou: „Raz som chcela uháčkovať veľkú žirafu. Spravila som hlavu a aj napriek tomu, že háčkovanie milujem, pri predstave koľko mi bude trvať spraviť telo som začala špekulovať. A už to bolo. Na svete bola prvá taburetka žirafa Goldy. Taburetky mali úspech a mamičky ma začali vyhľadávať."

Pri práci sa najviac inšpiruje zvieratami: „Pozriem na fotku slona a háčkujem. Niekedy to ide ťažko." opisuje tvorbu háčkovanej taburetky Martina.

Jej originálne výrobky poznajú aj v zahraničí. Martina sa venuje háčkovaniu po večeroch a nociach, keď už deti spia. Na jednu taburetku potrebuje dva dni večerného háčkovania. S taburetkami sa zapojila aj do súťaže Čo dokáže mamka 2017, kde sa s jej nápadom umiestnila na 3 mieste.