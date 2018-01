Novomanželia si užívali svadobnú hostinu, keď TO nevesta zbadala na šatách: Nečakaný zvrat!

Svadbu im prerušila úplne nečakaná udalosť. Novomanželia z Anglicka dostali nečakaný svadobný dar.

Tehotná Dannie Mountford (19) a jej partner Carl (18) z anglického Western Midlands si vysnívali svadbu ako väčšina párov, no ich plány prerušil nečakaný svadobný hosť. Dannie počas oslavy praskla plodová voda a začala rodiť. "Nevšimla som si to, kým so nešla na toaletu. Zistila som, že celé svadobné šaty sú premočené, pretože mi praskla voda," prezradila nevesta pre Inside edition.

Pár vôbec nečakal, že by sa niečo také mohlo stať, pretože termín pôrodu bol naplánovaný až na január a svadba bola v decembri. Dannie priviedla na svet zdravé dievčatko, ktoré dostalo meno Jasmine.

"V jednu sekundu som tancovala s mojím manželom a v ďalšiu som už rodila. Bolo to obrovské prekvapenie, ale náš svadobný deň to spravilo ešte nezabudnuteľnejším," dodala.