Rodina z Rovinky prežíva chvíle strachu: Starček Pavol zmizol po výbuchu petárd

Kam sa podel? Rodina 89-ročného Pavla Štefánika z Rovinky (okr. Senec) prežíva najťažšie minúty nového roka plné strachu.

Deduško po silvestrovských ohňostrojoch ostal podľa ich slov taký vystrašený, že zmizol z domu bez stopy a už sa nevrátil. Zúfalo ho hľadajú po okolí, no zatiaľ neúspešne. Ráno na Silvestra sa ešte Pavel stretol so synom. Podľa jeho slov bol vitálny a nič nenasvedčovalo tomu, čo sa stane o pár hodín. Keď syn prišiel otca na Nový rok opäť navštíviť, doma ho už nenašiel. Rodina okamžite zalarmovala políciu. „V noci, zrejme kvôli výbuchom petárd a ohňostrojov, nám v zúfalom strachu utiekol zo svojho obydlia starý otec. Predpokladáme, že bol aj dezorientovaný, vystrašený a blúdil po uliciach Rovinky a možno aj Dunajskej Lužnej,“ povedala starčekova vnučka.

prezradil so slzami v očiach jeden zo synov dôchodcu s tým, že trpel stareckou demenciou a veľa vecí si nepamätal. To môže byť dôvod, prečo sa nevie vrátiť domov. Nemá mobil a slabšie počuje. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. „Informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, oznámte na číslo polície 158,“ povedala policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Na sociálnej sieti si už deduškovu fotku pozrelo viac ako 170 ľudí.

Pavel Štefánik

Vek: 89 rokov

Výška: 185 cm

Postava: štíhla, zelenosivé oči, krátke hnedé vlasy

Oblečenie: modré nohavice, flanelová kockovaná košeľa, zelený kabát, hnedá menčestrová šiltovka a vysoké čierne teplé topánky

Zvláštne znamenia: na brade má 2 cm jazvu. Hovorí po slovensky a maďarsky.