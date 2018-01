Mariah Carey sa vrátila na pódium, kde zažila obrovské fiasko: Už-už to vyzeralo na veľkolepý návrat, keď...

Na newyorskom námestí Times Square sa aj napriek teplotám, ktoré klesli na mínus 12 stupňov, počas silvestrovskej noci zhromaždili milióny miestnych i turistov.

O hudobný sprievod sa opäť postarala speváčka Mariah Carey (47). Po minuloročnom katastrofálnom vystúpení sa vrátila na scénu znova, aby všetko napravila. Tento rok zaspievala už bez playbacku a zbytočných ceromónií piesne „Vision of Love“ a „Hero“, informuje Variety.

Nebola by to však Mariah, keby nemala svoj moment hodný divy. Po odspievaní prvej piesne uviedla: „Ak mi to dovolia, pôjdem si odpiť z čaju. Povedali mi, že tu bude.“ Keď sa nič nedialo, pokračovala: “Uh, to je katastrofa. Okey, dobre, budem to musieť prežiť. Budem ako všetci ostatní bez horúceho čaju,“ zakončila svoj monológ. V spoločnosti Ryana Seacresta a speváčky Camilly Cabello priznala, že sa tento rok cíti oveľa lepšie.

Presne pred rokom došlo k zlyhaniu techniky počas jej novoročného vystúpenia. Mariah teda vyhlásila, že bude spievať jeden z jej hitov. To však skončilo ešte väčším fiaskom. Rozhodla sa, že spievať nebude ona, ale publikum, ktorému už bolo jasné, že mala všetky nahrávky vopred pripravené a chystala sa len napodobňovať spev. Hoci sa jej ďalšia pieseň "We Belong Together" zdala byť v poriadku, Mariah opäť prestala spievať a opustila pódium so slovami, že to už lepšie nemôže byť.