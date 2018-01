To čo zabil? Nebudete chápať, keď zistíte, čo povedal náš hokejista reportérke!

Slovenský hokejista Samuel Buček strelil v zápase s USA jeden z najkrajších gólov tohtoročných MS20.

Buček nos na góly očividne má, no v ostatných oblastiach mu očividne cit pre kalibráciu trochu chýba. Kanadskú reportérku televízie TSN Tessu Bonhomme poriadne zaskočil.

Po konci rozhovoru mu novinárka obligátne popriala všetko dobré do zvyšku turnaja, na čo jej Buček odvetil: "BTW, you are so hot", čo v preklade znamená "mimochodom, si poriadne sexi". Nuž, nepremeníš 100% striel, ktoré nevystrelíš...