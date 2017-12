Tehotná Kylie Jenner sa zrútila: Ako jej to mohol Travis povedať?!

Kylie Jenner zažila počas tehotenstva šok, pretože podľa otca jej dieťaťa, sa k sebe nehodia.

Kylie Jenner (20) a Travis Scott (25) sa podľa Radar Online rozišli počas Vianoc aj napriek tomu, že spolu majú čakať spoločného potomka. Reper jej povedal, že ju miluje a stále bude nablízku pre ich dieťa, ale ako pár sa k sebe nehodia. Kylie stále odmieta pochopiť, že je koniec a prosí ho, aby s ňou ostal.

Travis sa minulý týždeň objavil pred striptízovým klubom s partiou mužov. Po tomto výjazde začali fanúšikovia špekulovať, či ešte vôbec tvoria pár, pretože ich spolu nevideli už mesiace. Krátko po tom sa však spolu objavili na Vianočnej oslave Kris Jenner, matky Kylie.

Klebety o kríze ich vzťahu sa začali šíriť hneď po tom, ako sa do médií dostala informácia, že Kylie je tehotná. Neobjavujú sa na spoločných fotografiách a Kylie sa stiahla do úzadia, zatiaľčo Travis sa na verejnosti objavuje so svojimi priateľmi. "Kylie sa zrútila, pretože Travis nevyzerá, žeby sa naozaj zaujímal o jej tehotenstvo. Je z toho úplne znepokojená!," povedal zdroj začiatkom tohto mesiaca.