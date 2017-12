Zbytočné chyby aj štipka nešťastia: Bojovný výkon Slovenska na Fínov nestačil!

Slovenskí hokejisti prehrali v sobotňajšom zápase A-skupiny na juniorských MS s Fínskom 2:5.

Po vyrovnanej prvej tretine si Fíni vypracovali v druhom dejstve jednogólový náskok, ktorý v treťom ešte zveľadili. Zverencov trénera Ernesta Bokroša čaká posledný zápas v A-skupine v nedeľu na prelome rokov so začiatkom o 00.00 SEČ proti Dánsku.

Fínsko - Slovensko 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Góly: 28. Koppanen (Nurmi, Jääskä), 40. Räsänen (Juolevi, Tolvanen), 47. Heponiemi (Kuokkanen), 53. Ikonen, 55. Nurmi (Koppanen) - 35. Bodák (Tamáši, Ivan), 50. Buček (Krivošík, Ružička). Rozhodovali: Schukies (Nem.), Thomson (USA) – McCrank (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Fínsko: Luukkonen – Heiskanen, Välimäki, Juolevi, Jokiharju, Vaakanainen, Kotkansalo, Salo – Kuokkanen, Vesalainen, Tolvanen – Koivula, Ikonen, Heponiemi – Tuulola, Räsänen, Innala – Koppanen, Nurmi, Kupari – Jääskä.

Slovensko: Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Smolka, Kelemen, Kundrik – Studenič, Tamáši, Roman – Buček, Krivošík, Ružička – Čacho, Liška, Solenský.



Zápas Slovákov s Fínmi priniesol od úvodu veľmi svieži hokej, akcie sa striedali na oboch stranách. Slováci pokračovali v aktivite zo zápasu proti USA a brankár Luukkonen sa nemohol sťažovať na nedostatok práce. Studenič dokonca v 5. minúte opečiatkoval spojnicu jeho bránky. Pár dôležitých zákrokov si pripísal aj Durný, ktorými podporil snahu Slovákov o ofenzívne výpady. Obrovskú šancu na úvodný gól mal v presilovke Ružička v 16. minúte, ale jeho strelu fínsky obranca odvrátil z bránkovej čiary. V závere tretiny pomohla konštrukcia bránky aj Durnému.

V druhej tretine sa obraz hry zmenil, Fíni pridali na pohybe a spresnili prihrávky. Z toho pramenila ich herná prevaha a neskôr aj zaslúžený vedúci gól. V 28. minúte sa Koppanen natlačil pred Durného a otvoril skóre. O sedem minút neskôr však bolo opäť vyrovnané, keď Martin Bodák prestrelil fínskeho brankára strelou pomedzi betóny. V závere druhého dejstva mali Fíni k dispozícii presilovku, ktorú napokon dokázali využiť 58 sekúnd pred koncom zásluhou Räsänena.

Hráči z krajiny tisícich jazier zvyšovali pomer striel aj v treťom dejstve, Durný sa vyznamenal najmä pri pokuse Räsänena, kedy zázračne zabránil prejsť puku do siete pravým betónom. V 47. minúte už však nestačil na zakončenie Heponiemiho po rýchlom protiútoku. Slováci sa nevzdávali a mali snahu dostať sa do zápasu, čo sa im podarilo v 50. minúte. Krivošík našiel pred bránkou Samuela Bučeka a ten znížil na 2:3. Kurióznu poistku napokon Fíni pridali sedem minút pred koncom, keď priamo z vhadzovania poslal puk do vlastnej siete Ružička, gól pripísali Ikonenovi. Slovenský brankár napokon lovil puk zo siete aj po piatykrát, skóre zápasu uzavrel Nurmi.

Tabuľka A-skupiny

1. Kanada 3 2 0 1 0 13:6 7

2. Fínsko 3 2 0 0 1 11:7 6

3. USA 3 1 1 0 1 15:6 5

4. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 5:13 3

5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0