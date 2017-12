Sestra Meghan Markle zúri: Slová princa Harryho ju urazili

Princ Harry v stredu 27. decembra uvádzal rozhlasový program na Radiu 4. Okrem toho, že vyspovedal Baracka Obamu, hovoril aj o snúbenici Meghan Markle.

Princ tvrdil, že na Vianoce výborne zapadla do kráľovskej rodiny a zažila, aké je to mať úplnú rodinu. "Vykonala úplne dokonalú prácu, zapadla tam a je to rodina, ktorú si myslím, nikdy nemala." Práve to nahnevalo Samanthu Grant, ktorá má s Meghan spoločného otca.

"V skutočnosti má veľkú rodinu, ktorá tu vždy bola s ňou a pre ňu. Naša domácnosť je veľmi normálna, aNikto nebol nikdy od nikoho oddelený, ona len mala veľa práce. Prečítajte si moju knihu, sú tam všetky fakty a fotografie," napísala Samantha. Nedá sa prehliadnuť, že na šťastnej Meghan chce svojou knihou očividne zarobiť. Prečo by inak volila vniknutie do súkromia vlastnej sestry?

Na reakciu, že po svadbe s Harrym sa rodina zase rozšíri, Samantha reagovala: "Má už veľmi veľkú rodinu. Vždy mala. Náš otec je úžasný a obetavý. Dokázali sme to, že mala vždy dva domovy. A aká to bola zábava!"