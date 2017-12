Minister obrany Gajdoš: Veteránom chystá penzión za 150 000 €!

Dočkajú sa po rokoch miesta na odpočinok?! Ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (58) má vypracovaný návrh na vybudovanie nového penziónu pre vojnových veteránov.

Zariadenie má byť cenovo prijateľným ubytovaním pre tých, ktorí majú problém nájsť si strechu nad hlavou. Rezort tvrdí, že podobná iniciatíva absentuje, a preto spustia pilotný projekt, ktorý zhltne 150 000 €.

Gajdoš už má jasnú predstavu, ako k vybudovaniu podobného zariadenia dôjde. „Uvedené finančné prostriedky budú využité na prebudovanie časti niektorej z ubytovní v rezorte obrany,“ tvrdí v materiáli, ktorý už je v legislatívnom procese. Penzión bude slúžiť pre veteránov, ktorí si z dôchodkov nemôžu zaplatiť v plnej výške ubytovanie a stravu. „Rozdiel, ktorý doplatí ministerstvo, sa odhaduje na sumu maximálne 1 000 € mesačne,“ dodávajú s tým, že je to príplatok na viacero osôb.

Do celého projektu chcú spočiatku investovať až do 150 000 €. „Konečná suma bude závisieť od budovy, ktorú rezort pre tento účel vyberie, a teda stavu vybranej budovy,“ povedala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Sami vraj už zisťovali aj predbežný záujem o tento typ služby s pozitívnou odozvou. Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď to nepovažuje za zlé rozhodnutie. „Musí sa zabezpečiť nielen financovanie centra, ale aj jeho trvalá udržateľnosť,“ tvrdí Naď.

Čo si mysia o centre veteráni?

Ľubomír Kolenčík, Čestný prezident Únie vojnových veteránov SR

Snažíme sa o to 25 rokov a stále nič nie je. Viete, čo je to 25 rokov? To je skoro polovica môjho života. Stále dúfam, že bude slnko svietiť.

Jozef Krištof, viceprezident Únie vojnových veteránov SR

Čakáme na to už veľmi dlho. V Českej republike ho už majú dva alebo tri roky. Tam je v Brne, pretože tam je vojenská univerzita.