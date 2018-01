Video

Na scéne módy hviezdi už viac ako dve desaťročia a veľmi dobre vie, že príprava prehliadky trvá celé mesiace. V hlave módneho tvorcu sa však rodí oveľa dlhšie, celé mesiace. Svoje o tom vie aj návrhárka Lýdia Eckhardt a vie aj to, že nie vždy všetko vyjde podľa predstáv. Aj na prehliadke sa občas vyskytne nejaký ten škriatok. Lýdia dokázala priznať rôzne prešľapy, ešte prekvapivejšie však bolo odhalenie, čo všetko ju dokázalo v tvorbe inšpirovať. No neverili by ste!