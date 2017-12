Fantastická jazda: Vlhová v obrovskom slalome vyrovnala svoje maximum!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila siedma v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára.

V rakúskom Lienzi vyrovnala svoje maximum v technicky najnáročnejšej disciplíne z marcového finále SP v Aspene. V dramatických pretekoch zvíťazila Talianka Federica Brignoneová s náskokom štyroch stotín pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou a ôsmich pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá si upevnila vedenie v celkovom poradí SP.

Vlhová mala po 1. kole odstup 1,06 s na vedúcu Rebensburgovú a zaradila sa na 13. miesto. Vo štvrtkovom slalome museli pretekárky bojovať s mäknúcou traťou, ktorá však na druhý deň primrzla a podmienky boli oveľa priaznivejšie. Vlhová nabrala najväčšiu časť manka už na prvom medzičase, v cieli sa k nemu pridali dve desatiny sekundy. So štartovým číslom 14 sa po dojazde zaradila na desiatu pozíciu, potom ešte mierne klesla. "Môj pocit nebol až taký zlý. Akurát ten vrch, neurobila som tam žiadnu chybu, ale podľa medzičasov som išla trošku pomalšie. Potom som si stratu v podstate viezla do cieľa. Trošku som strácala, ale myslím si, že od stredu až do cieľa som išla dobre," uviedla slovenská reprezentantka v cieľových priestoroch.

Od siedmeho miesta ju delilo necelých osem desatín sekundy. "Druhé kolo chcem ísť naplno a uvidíme, čo z toho bude," dodala Vlhová. Vo vyrovnanom prvom kole sa presadili aj lyžiarky s vyššími štartovými číslami. Slovinka Tina Robniková (č. 23) dokonca atakovala pódium priebežnou treťou priečkou s odstupom 0,12 s. Jej krajanka Meta Hrovatová s 31-kou figurovala o jedno miesto pred Vlhovou.

V druhom kole predviedla Slovenka dravú jazdu, v dolnej časti trate dokázala ešte zrýchliť a po dojazde do cieľa bola suverénne prvá s takmer sekundovým náskokom. Druhý najlepší čas kola napokon znamenal posun o šesť priečok nahor a ďalších 36 bodov do hodnotenia SP. Brignoneová v druhom kole vďaka technicky čistej jazde vypálila rybník Rebensburgovej i Shiffrinovej a slávila šiesty triumf v SP.