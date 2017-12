Natalia prežila počas pôrodu horor: Lekári z nej vytiahli bábätko bez hlavy!

Priam neuveriteľná tragédia! Na Vianoce prišla matka o svoje bábätko mimoriadne krutým spôsobom.

V Argentíne došlo k otrasnému prípadu, ktorý je nočnou morou každej tehotnej ženy! Reina Natalia Valazquez (30) z Buenos Aires sa spolu s manželom tešila na príchod ich prvého bábätka, to však ešte nevedela, ako katastrofálne pôrod dopadne.

Natalia trávila Vianoce doma s rodinou, no prišlo jej nevoľno. Privolaná sanitka ju odviezla do nemocnice Juana Dominga Perona. Tam sa lekári rozhodli, že je potrebný pôrod, informuje britský denník The Sun. Žena tvrdí, že ich prosila o cisársky rez, no odmietli a mali usúdiť, že dieťa je malé a bude možné ho priviesť na svet prirodzenou cestou. Nataliina zlá predtucha sa naplnila a došlo k obrovskej tragédii.

Počas pôrodu totiž malo dôjsť k oddeleniu tela dieťatka od jeho hlavy, ktorá zostala v tele matky. Hlavu mala žena následne prirodzene porodiť s placentou, píše The Sun. "Keď mi praskla plodová voda, lekárka, ma vzala na sálu a začala mi stláčať brucho a naťahovať dieťa, aj keď som nemala žiadne kontrakcie," povedala nešťastná žena v rozhovore pre El Grito Salta. Dodala, že od tej chvíle lekárka stláčala a naťahovala dieťa až príliš silno. "Cítila som to, bolo to silné a veľmi ma to bolelo, povedala som jej, že mi spôsobuje bolesť a ona odvetila, že nie," popísala otrasný zážitok. Pôrodníčka podľa jej slov jej mala dokonca povedať, aby bola ticho a rozkročila nohy. Keď vytiahla dieťa, mamička videla len jeho spodnú časť, celého synčeka jej neukázali. Povedali jej však, že v nej uviazla hlavička bábätka.

Nataliin manžel bol kúpiť plienky a keď sa vrátil do nemocnice, čakal ho ten najhorší pohľad v živote. Videl, ako lekárka v rukách drží ich synčeka bez hlavičky. Telíčko im nemocnica doručila domov v bielej škatuli.

"Dieťatko bolo v zložitej polohe a tak išlo najprv von jeho telo, potom ale prišlo k spazme krčku maternice, čo stlačilo krk chlapčeka," vyjadril sa k tragédii riaditeľ nemocnice. Zdrvený pár podal na lekárku trestné oznámenie. Polícia začala tento incident vyšetrovať, no čaká sa aj na výsledky pitvy, ktoré prinesú do prípadu viac svetla.