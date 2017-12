Záujem o cestovanie sa opäť zvýši: Železnice vypravia ešte tri mimoriadne sviatočné rýchliky

Zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi pretrváva aj naďalej. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa pred Silvestrom presúvajú cestujúci obidvomi hlavnými smermi, teda aj z Bratislavy do Košíc, a tiež opačne, čiže z Košíc do hlavného mesta.

Po Novom roku je najväčší záujem o vlaky smerom z východu na západ krajiny. Dopravca pritom vypraví ešte tri mimoriadne rýchliky. V piatok 5. januára 2018 to bude vlak s odchodom z Bratislavy o 13.37 h a s príchodom do Košíc o 19.41 h. V opačnom smere pôjdu ešte dva mimoriadne rýchliky s odchodom z Košíc o 14.25 h a s príchodom do Bratislavy o 20.34 h. Vypravené budú v pondelok 1. januára a v nedeľu 7. januára 2018.

"Všetky mimoriadne rýchliky ponúkajú ešte dostatok miest," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Dopravca okrem toho počas sviatkov pridal celkovo 22 posilových vlakov a o vozne posilnil aj 35 InterCity (IC) vlakov. "ZSSK cestujúcim odporúča, aby si v záujme osobného komfortu vo vlaku včas zabezpečili rezerváciu miesta, hoci väčšina vlakov nie je povinne miestenková," doplnil Kováč.

V súčasnosti je pritom podľa ZSSK štvrtkový IC vlak, ktorý vyráža o 11.43 h z Bratislavy a smeruje do Košíc, obsadený na 78 %. Záujem je však aj o spoje v opačnom smere. Napríklad IC vlak, ktorý o 11.23 h vyráža z Košíc a ide do Bratislavy, má už v súčasnosti vypredaných 98 % a IC vlak s odchodom z metropoly Košíc o 17.23 h je už obsadený na 95 %.

V piatok 29. decembra je napríklad tiež už IC vlak s odchodom z Bratislavy o 11.43 h obsadený na 88 % a v opačnom smere je IC vlak s odchodom z Košíc o 11.23 h vypredaný na 96 %.

V sobotu 30. decembra je tiež najväčší záujem o IC vlaky. Spoj, ktorý vyráža z Košíc o 11.23 h a smeruje do Bratislavy, je už teraz obsadený na 96 % a vlak s odchodom o 17.23 h z Košíc je vypredaný na 75 %.