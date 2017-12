Amerika prehráva boj s obrovskými návalmi snehu: FOTKY historicky rekordnej kalamity!

Východ Spojených štátov od Štedrého dňa bojuje s prívalmi snehu, k najviac postihnutým patrí mesto Erie v Pensylvánii, kde za tri dni napadlo cez 1,5 metra snehu.

Ďalej sneží v oblasti Veľkých jazier, zrážky sprevádzajú teploty hlboko pod nulou a tiež silný vietor. V okolí Veľkých jazier sa prejavuje efekt takzvaného jazerného snehu. Voda, ktorá je proti vzduchu výrazne teplejšia, sa rýchlo odparuje a pretvára sa do snehových zrážok. Meteorológovia už vydali varovanie pre východné pobrežie Michiganského, Erijského, Ontárijského aj Huronského jazera.

V Erie na 1. sviatok vianočný nasnežilo 86 centimetrov, čo podľa Národnej meteorologickej služby pokorilo doterajší rekord z roku 1956. V utorok tam potom napadlo ďalších 61 centimetrov, čím za pondelok a utorok padol aj pensylvánsky rekord z roku 1944 v úhrne snehu napadaného za dva dni.

Obyvateľom sídiel v okolí Erijského jazera vyslal pensylvánsky guvernér Tom Wolf na pomoc dve desiatky terénnych vozidiel, ktoré majú pomôcť pri transporte pacientov do zdravotníckych zariadení. Podľa zástupkyne okresu Erie Kathy Dahlkemperovej je situácia v rámci možností pod kontrolou. "Sme zvyknutí na veľa snehu, toto množstvo je ale nebývalé," uviedla. Počas stredy sa naplnili predpovede meteorológov a opäť snežilo v meste Erie, ale aj v okolí Clevelandu v štáte Ohio a na západe štátu New York. Podľa odhadov by miestami mohlo napadnúť aj 1,3 metra snehu.

Meteorológovia obyvateľov postihnutých oblastí varovali aj pred hroziacim podchladením a omrzlinami. Pocitová teplota sa podľa nich môže pohybovať až okolo mínus 30 stupňov. V štáte Maine by malo mrznúť nepretržite nasledujúcich desať dní.