Prípravy na koniec roka 2017 vrcholia, oslavy zhltnú 50-tisíc €: Silvester si užijete na 3 miestach

Odpočítavanie posledných sekúnd tohto roka bude vo veľkom štýle. Obyvateľom Bratislavy aj návštevníkom chcú organizátori Silvestra ponúknuť originálnu svetelno-vizuálnu šou v scenérii dunajského nábrežia.

Aj tento rok na poriadok v centre mesta dohliadnu desiatky policajtov. Nový Čas vám poradí aj to, ktoré veci by ste radšej mali nechať doma.

Originálna vizuálno-svetelná šou s nadrozmernou svetelnou časomierou na Námestí Ľ. Štúra a bujará zábava na Hviezdoslavovom námestí. Tak budú vyzerať posledné minúty starého roka v metropole. „Sústredili sme sa na využitie nových technológií, aby sme starý rok odprevadili ako sa patrí a nový privítali modernejšie a venovali Bratislavčanom jedinečný zážitok. Verím, že sa nám to podarilo a do centra Bratislavy sa prídu počas silvestrovskej noci zabaviť desaťtisíce ľudí,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Onufer bude Silvester stáť 50-tisíc €, rovnako ako minulý rok. „Z rozpočtu mesta nešli na oslavy žiadne peniaze, všetko bolo hradené sponzorsky,“ prezradila Onufer.

Dídžeji aj ohňostroj

Zábava v centre sa začne okolo 22.00 hod. Mestská časť Staré Mesto pripravila na Hviezdoslavovom námestí „warm-up party“ v podobe dídžejského pódia. Diskotéka pod holým nebom potrvá až do 2. hodiny po polnoci. Umocniť sviatočnú atmosféru a jedinečnosť okamihu vstupu do roka 2018 má už tradične ohňostroj z Dunajského nábrežia. Zaujímavosťou je, že po prvýkrát od roku 1998 ostane počas silvestrovskej noci na Hlavnom námestí vianočný stromček, ktorý bol v minulosti po vianočných sviatkoch demontovaný, pretože bol prekážkou pre stavbu silvestrovského pódia.

Svetlice a petardy nechajte radšej doma. Pri strete s políciou by vám totiž nemusel prejsť ani malý pirát. „Mesto upozorňuje, že podľa VZN z minulého roka o pyrotechnike je prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky,“ informuje mesto. Centrálna zóna bude pod drobnohľadom polície. Pri sebe by ste nemali mať sklenené fľaše ani vreckový nožík. V uliciach bude aj viac zdravotníkov. Samospráva vyzýva ľudí, aby do centra mesta radšej využili MHD. „Pre automobilovú dopravu bude uzatvorené Vajanského nábrežie a Nám. Ľ. Štúra od 23.00 hod., premávka bude opäť obnovená po 02.30 hod. Posilnená MHD bude premávať v špeciálnom režime.

Kontrolované vstupy

1. Križovatka ulíc Laurinská – Rybárska brána (pri Čumilovi)

2. Križovatka ulíc Mostová – Medená

3. Palackého, od Kúpeľnej ulice

4. Jesenského ulica (vedľa SND)

5. Gorkého ulica, pri Poštovej banke (za SND)

6. Hviezdoslavovo nám. od Americkej ambasády po roh Strakovej ul.

22.00 – 02.00 hod. – Diskotéka na Hviezdoslavovom námestí

23.30 – 24.00 hod. – Svetelno-vizuálna šou na námestí Ľ. Štúra

24.00 – 0.08 hod. – Tradičný silvestrovský ohňostroj

TIP NOVÉHO ČASU – Najlepšie miesto na pozorovanie ohňostroja bude z Námestia Ľ. Štúra a z Rázusovho nábrežia.

Viac nočákov

Približne od 19.30 hod. bude vylúčená premávka električiek na Mostovej a Jesenského ul. a približne od 22.00 hod. aj autobusová a električková doprava z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Počas Silvestrovskej noci DPB posilní kapacitu nočnej dopravy na všetkých linkách MHD o 321 % oproti bežnej prevádzke nočných spojov. Najviac posilnené linky budú N29, N34, N37, N53, N55, N61, N74, N80, N93, N95 a N72. Dopraváci vypravia aj nočné električkové linky N5, N8 a N10.