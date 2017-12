Turjanová: Dráma pred pôrodom! Drsná hádka na vrátnici nemocnice

Postaral sa o poriadny rozruch! Známy plochodrážnik Martin Vaculík (27) sa mal včera stať dvojnásobným otcom.

Podľa informácií Nového Času mala jeho manželka Kristína Turjanová (38) porodiť v banskobystrickej nemocnici, kde priviedla na svet aj prvého syna Marka (1). Personál nemocnice však, ako sa zdá, na herečkinho manžela po včerajšku len tak nezabudne. Pri vchode do areálu totiž známy športovec poriadne vystrájal!



Martin Vaculík prišiel svoju manželku Kristínu Turjanovú do nemocnice navštíviť už minulý týždeň, keď zaparkoval v areáli nemocnice. Včera sa mu však výhodné parkovacie miesto neušlo, a to bola poriadna rozbuška. Známeho športovca totiž do nemocničného areálu nevpustili a musel si hľadať parkovanie na ulici. A to bol kameň úrazu. „Vrátnik ho s autom nepustil, tak začal byť veľmi agresívny a na vrátnika začal kričať a slovne útočiť. Dokonca si ho fotil na telefón,“ povedal Novému Času svedok celého nepríjemného incidentu.

Herečkin manžel aj tak svoje nedosiahol a napriek protestom musel „stiahnuť chvost“ a zlostne odkráčal preč aj s veľkou napratanou taškou. Vrátnik po Vaculíkovom výstupe ostal v úžase s otvorenými ústami. „V živote som ho nevidel, nevedel som, kto to je. Hulákal na mňa, či si liečim komplexy, či idem proti nemu, že sa bude sťažovať a odfotil si ma na mobil,“ povedal Novému Času šokovaný vrátnik.

Turjanovej muž sa však len tak nevzdal a zákaz vstupu neprijal. „O nejakú chvíľu sa znovu vrátil s veľkou igelitkou a tentoraz už zaparkoval v areáli,“ dodal zdroj Nového Času. Silné emócie zrejme športovcom lomcovali podľa všetkého aj preto, že práve včera sa mal stať dvojnásobným otcom. „Kristína bola objednaná na pôrod cisárskym rezom 27. decembra,“ prezradil dobre informovaný zdroj Nového Času.

Samotný Vaculík však na túto tému zhovorčivý nie je. „K tomu sa vôbec nebudem vyjadrovať,“ reagoval stručne. Druhého potomka pritom podľa herečkiných slov pôvodne očakávali v magický dátum, na Štedrý deň. „Takže bude to také vianočné bábätko, taký náš krásny vianočný darček,“ prezradila dávnejšie Kristína Novému Času.