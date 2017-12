Smrť Pavla († 39) na Záhorí po bodnutí nožom do srdca: Zo zabitia obvinili jeho družku Dagmaru (60)

Polícia vyšetruje smrť Pavla († 39) zo Záhoria, ktorého našli v sobotu v Senici s bodnou ranou v hrudníku. K činu sa priznala jeho družka (60), už je vo vyšetrovacej väzbe.

Nehybné telo Pavla G. († 39) z obce Dojč (okres Senica) našli v okresnom meste na ulici pred obytným domom deň pred Štedrým dňom. Mal bodnú ranu v hrudníku. Na jeho tele našli zranenie, ktoré nasvedčovalo, že mohlo ísť o ranu po násilnom konaní. Pitva preukázala, že k úmrtiu došlo po bodnutí noža do hrudníka, čo spôsobilo zranenie osrdcovníka a srdca. Polícia krátko po čine zadržala podozrivú Dagmaru K. (60) z neďalekej dediny, ktorá sa k činu priznala. Udalosť sa mala odohrať v bývalej budove okresného úradu, kde sa dvojica zdržiavala. Motív konania Dagmary polícia zisťuje.

Vyšetrovateľ obvinil družku zo zabitia a podal návrh na jej väzobné stíhanie. Na základe rozhodnutia súdu Dagmar K. policajná hliadka v utorok eskortovala do väzby. V prípade dokázania viny na súde jej hrozí trest odňatia slobody 9 až 12 rokov - informovala v stredu trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Nebohý Pavol býval pred časom s rodinou v obci Dojč. "Dom v našej dedine predali a jeho matka si kúpila byt v okresnom meste. Pavol pracoval na jednom hospodárstve. Ako sa dal dokopy so staršou ženou, to nevieme. Je nám ľúto, že zomrel takouto násilnou smrťou... " povedal bývalý sused Pavla G. Družka nebohého, ktorá je obvinená z Pavlovho zabitia, pred približne pol rokom bývala v obci vzdialenej od okresného mesta približne 12 kilometrov. "Už sme ju dávno nevideli. Pred tromi mesiacmi jej zomrel manžel. Je to smutne zamotané," dodal sused.