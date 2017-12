Otrasná šnúra Slovana je minulosťou: Neuveriteľný výkon Štěpánka!

Hokejisti Slovana Bratislava ukončili sériu ôsmich prehier, keď v utorňajšom zápase KHL na ľade Jokeritu Helsinki zvíťazili 3:2.

"Belasí" si tak v decembrových zápasoch pripísali vôbec prvé víťazstvo, brankár Jakub Štěpánek kryl 45 striel domácich. V tabuľke Západnej konferencie však Slovanu aj naďalej patrí 12. priečka, na ôsmy Spartak Moskva stráca priepastných 23 bodov. S kalendárnym rokom 2017 sa zverenci trénera Eduarda Zankovca rozlúčia na domácom ľade v sobotu 30. decembra o 17.00 h., keď privítajú svojho utorňajšieho súpera Jokerit Helsinki.

Jokerit Helsinki - Slovan Bratislava 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Góly: 7. Ikonen (N. Jensen, Regin), 45. Jormakka (Gilroy, Norman) - 19. Buchtele (Després, Ebert), 21. Řepík (Kašpar), 40. Lamper. Rozhodovali: Sidorenko, Vasiliev – Šeľanin, Sazonov (všetci Rus.), vylúčenia: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.134 divákov.

Jokerit Helsinki: Rämö – Lepistö, Rissanen, Gilroy, Kivistö, J. Jensen, Lauridsen, Rautanen – N. Jensen, Regin, Ikonen – Anttila, O'Neill, Joensuu – Palola, Norman, Jormakka – Mäki, Huhtala, Wirtanen - Marjamäki

Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Boychuk, Kašpar – Mikúš, Genoway, Buchtele – Lamper, Šťastný, Skalický – Sloboda, Sádecký, Šerbatov

Jokerit si od úvodu zápasu vytvoril veľký tlak, Slovan sa drvivú väčšinu úvodnej dvadsaťminútovky bránil. Fíni výborne korčuľovali a presne kombinovali, čo "belasým" robilo veľké problémy. Štěpánek najskôr zlikvidoval niekoľko šancí, v 7. minúte už ale nestačil na dorážku Henriho Ikonena. Slovan nedokázal nič vymyslieť ani v presilovke, v oslabení mohol naopak inkasovať. V závere však najskôr pohrozil Šerbatov, Rämö jeho strelu kryl, potom vyšiel Slovanu rýchly protiútok, po ktorom poslal Jan Buchtele oba tímy do kabín za nerozhodného stavu.

Zlepšenú hru zo záveru tretiny Slovan preniesol aj na začiatok tej druhej. Už po ôsmich sekundách posunul Kašpar puk na Michala Řepíka, ktorý tesne spoza modrej čiary prekvapil domáceho brankára tvrdou ranou - 1:2. Tento gól domácich nakopol k ešte väčšej aktivite a ich strelecké pokusy narastali, ale rovnako tak aj úspešné zákroky Štěpánka. Ten zlikvidoval obrovské šance na vyrovnanie najmä v dvoch po sebe idúcich presilovkách. Domáci boli pánmi na ľade až do konca druhého dejstva, na strely po ňom vyhrávali 28:16, ale "belasí" si nielen že zubami-nechtami držali náskok, ale v závere pripravili domácim ďalší šok. Patrik Lamper si v strede ihriska prebral puk, prešiel s ním do pásma a strelou švihom do šibenice zvýšil vedenie Slovana na 3:1.

V tretej tretine neustával tlak domácich, tí sa tlačili pred Štěpánka, v 45. minúte sa im podarilo znížiť. Pekka Jormakka počas ponechanej výhody dostal puk do bránky po teči strely od modrej čiary. Vzápätí po chybe Desprésa mohol vyrovnať Wirtanen, ale Štěpánek opäť podržal svoj tím. Strelecká prevaha "žolíkov" s pribúdajúcimi minútami rapídne narastala, ale skóre sa nemenilo. Tlak domácich narastal najmä počas presilovky v 54. minúte, kedy brankár Slovana predviedol kľúčové zákroky. Slovan sa napokon vo zvyšných minútach svoj jednogólový náskok ubránil.

Tabuľka Západnej konferencie:

1. SKA Petrohrad 44 33 6 3 2 183:72 114

2. CSKA Moskva 43 27 8 1 7 135:67 98

3. Jokerit 42 24 3 6 9 118:77 84

4. Jaroslavľ 44 22 6 3 13 118:101 81

5. Nižný Novgorod 46 21 4 6 15 89:92 77

6. Dinamo Moskva 46 17 7 4 18 106:110 69

7. HK Soči 44 18 4 6 16 102:112 68

8. Spartak Moskva 45 17 7 2 19 124:115 67

9. Čerepovec 45 14 7 8 16 95:113 64

10. Dinamo Minsk 45 15 5 3 22 87:101 58

11. Víťaz Podoľsk 46 13 4 7 22 112:130 54

12. SLOVAN 45 11 2 7 25 93:153 44

13. Dinamo Riga 44 6 7 6 25 77:116 38