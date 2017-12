Historické centrum Prešova sa zmení: Namiesto Tesca vyrastie obchodné centrum za 60 mil. €!

V Prešove začali búrať staré Tesco. Nahradiť ho má nové obrovské obchodné centrum. Forum začnú stavať na jar budúceho roka.

Spoločnosť, ktorá má obchodno-zábavné centrum postaviť, kúpila lukratívne pozemky v centre mesta ešte v roku 2006 za približne 4 milióny €. Dlho sa nič nedialo, čo investor odôvodňoval krízou. Prednedávnom sa však veci pohli. Začali búrať starý obchodný dom Tesco. Pozemky pod ním sa tiež majú stať súčasťou obchodného centra.

„Obchodné centrum by sme mali začať stavať v máji budúceho roka v nadväznosti na vydané stavebné povolenia. Forum by malo byť otvorené v novembri 2019,“ uviedol Petr Hoffmann, technický riaditeľ spoločnosti Multi Development, ktorá Forum postaví. Do stavby investujú 60 miliónov €. Má v ňom byť 120 prevádzok, ako obchody, kiná a rozličné služby. Pod zemou plánujú postaviť parkovisko pre 500 áut.

Projekt narazil aj na problémy, keď sa proti nemu objavili viaceré námietky. Napríklad, že zhorší dopravnú situáciu v centre. „Už dlho máme kladné vyjadrenia všetkých dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Teraz sa stretávame s nie práve prajnými názormi niektorých občanov, z ktorých niektorí ani nie sú účastníkmi konania a bývajú mimo Prešovského kraja,“ uzavrel Hoffmann.