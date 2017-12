Ryan (6) je jednou z najlepšie platených hviezd internetu: Zo sumy, ktorú zarobil za rok sa vám zatočí hlava!

Šesťročný Ryan sa stal jednou z najviac zarábajúcich hviezd internetu.

Malý Američan si zarába tým, že sa hrá hračkami a komentuje ich na svojom kanáli ToysReview. Videá natáčajú a zverejňujú jeho rodičia, no hlavnou hviezdou je Ryan. Školák si na YouTube za rok zarobil 11 miliónov dolárov ( 9,26 milióna eur). Časopis Forbes ho označil za ôsmeho najlepšie plateného človeka na YouTube.

Všetko začalo v marci 2015, keď mal Ryan tri roky a jeho rodičia nahrali 15-minútové video, v ktorom chlapec otvára Lego a hrá sa s ním. Ryan rád sledoval na internete hodnotenia detí na hračky. "Jedného dňa sa ma spýtal, prečo on nie je na YouTube, keď sú tam iné deti. Tak sme sa rozhodli, že to skúsime. Zobrali sme ho do obchodu, kúpili hračku a tým to všetko začalo," povedala mama pre TubeFilter.

Od tej doby jeho popularita prudko narastá. Deti na celom svete fascinovane sledujú videá, ktoré jeho rodičia každý deň pridávajú na internet.

Jeho nadšenie má výrazný dopad na predaj. "Ak nejaký produkt získa desať alebo dvadsať miliónov zhliadnutí a vy viete, ako sa Ryanovi páči, potom je to na obchodoch poznať." uviedol výkonný riaditeľ serveru Toys, Tots, Pets & More Jim Silver.

Ryanov kanál je plný reklám a linkov na produkty, no rodičia tvrdia, že si hračky radšej kupujú, než aby ich prijímali ako dary od výrobcov. Veľkú väčšinu hračiek, ktoré Ryan pred kamerou tvorí a zhodnotí, putuje charitám.