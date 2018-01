Najkrajšou slovenskou vojačkou je modelka Terézia: Takto provokuje v sexi čipke!

Slovensko bránia ozajstné krásky! Terézia Demeterová (23) z Prešova bola prednedávnom iba obyčajnou študentkou systematickej biológie a príležitostnou modelkou.

Dnes je všetko inak. Nežná fešanda obstála v konkurencii tvrdých chlapov, ktorí sa podobne ako ona túžili stať sa vojakmi. Dnes je z nej profesionálna vojačka, ktorá sa rozhodla bojovať za svoju vlasť nielen ženskými zbraňami, ale aj pravým arzenálom vojaka.

Kolegovia v armáde majú medzi sebou krásku, aká by bezkonkurenčne obstála na modelingovom móle. Terézia Demeterová (23) z Prešova je totiž nielen fyzicky zdatná a disciplinovaná, ale pod jej maskáčmi sa skrýva božské vyšportované telo, aké jej môžu závidieť modelky. „Jeden z mojich rodičov slúžil vlasti už od môjho narodenia, takže pre mňa je vojenské prostredie prirodzené a milujem ho,“ povedala pre Nový Čas Terézia.

Akčná kráska má rada horolezectvo, extrémne športy či skialpinizmus a práve láska k športu ju priviedla k splneniu veľkého sna – túžila sa stať profesionálnou vojačkou a vďaka skvelým výkonom počas základného 7-týždňového a odborného 4-týždňového výcviku sa jej to aj podarilo.Pochopila som, čo znamená kamarátstvo a rodina, lepšie som spoznala seba a svoje hranice a dopriala by som to každému mladému človeku, aby vedel, čo sú skutočné hodnoty,“ hovorí mladá vojačka. Ženám odkazuje jedno – športujte, spoznávajte hory, lesy a krásy prírody a športu.

Terézia Demeterová

Vek: 23

Výška: 176 cm

Váha: 52 kg

Miery: 83 - 61 - 90