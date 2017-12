Otvorené priznanie celebrít: Ako sme prestali veriť na Ježiška!

Zlomyseľní kamaráti, nešikovní rodičia alebo až príliš zvedavé deti. Spôsobov, ako sa dopátrať k nemilosrdnej pravde, že Ježiško nenosí darčeky, je hneď niekoľko.

Známe tváre sa priznali, kedy a ako prestali veriť na Ježiška. Jedno ich však všetkých spája – moment pravdy sprevádzalo veľké rozčarovanie.

Rodičia ma väznili v kuchyni

Patrik Herman (43)

Otvoriť galériu Patrik Herman. Zdroj: gt

Markizácky moderátor vyrastal v trojizbovom byte, kde Ježiško nemal veľa možností na skrytie darčekov. „Keďže už v detstve som mal zrejme pátracie žurnalistické sklony, vytypoval som si predpokladané skrýše a keď naši neboli doma, pustil som sa do pátrania,“ smeje sa dnes Herman a prezrádza, že o Ježiškových praktikách sa dozvedel v prvom ročníku na základke. „Naviedol ma na to spolužiak, ktorý to odhalil skôr. Najprv som mu neveril, ale neskôr mi bolo čudné, prečo ma vždy po Štedrej večeri uväznili v kuchyni, aby som umyl riad, hoci som sa už nevedel dočkať darčekov a tato sa zakaždým vyparil, akože akútne na záchod,“ spomína na blafovanie rodičov. A priznáva aj to, že jeho mama s otcom na neho používali overené donucovacie prostriedky. „Strašili ma, že nemám vyliezať z kuchyne, aby som Ježiška nevyplašil. Hovoril som si: nejaký plachý Ježiško!?“

Katka Feldeková (37)

Otvoriť galériu Katka Feldeková (37). Zdroj: anc

Aj Vianoce u Feldekovcov mali svoje zásady. „Ako deti nás vždy rodičia zavreli do obývačky. Tvárili sa, že tam musíme zostať, kým nepríde Ježiško s darčekmi. Strážil nás najstarší brat,“ hovorí speváčka a herečka Katka Feldeková, ktorá je z piatich detí. „Moje detstvo bolo krásne v tom, že som dlho verila, že darčeky nosí niekto nadprirodzený. Navyše mama to vždy krásne naaranžovala a darčeky zabalila do ligotavého papiera,“ vracia sa do čias detstva Katka. A kedy sa dozvedela pravdu o Vianociach? „Môj o 15 rokov starší brat bol zlomyseľný. Takže o tom, ako to je naozaj s Ježiškom a darčekmi, som sa dozvedela už v škôlke.“

Miro Jaroš (39)

Otvoriť galériu Vytriezvenie: Správa, že darčeky nenosí Ježiško, malého Mirka zaskočila. Zdroj: anc

Spevákovi Mirovi Jarošovi prekazili radosť z Ježiška kamaráti. „O tom, že nenosí darčeky, som sa dozvedel od chalanov z nižného konca,“ spomína Žilinčan Jaroš. „Veľmi ma to sklamalo a dlho som s tým bojoval,“ priznal krehkú dušu Miro. Aj preto sa rozhodol, že radosť z Ježiška nemôže prekaziť svojim mladším súrodencom. Zosnoval teda plán. „Kúpil som magnetofónovú pásku, na ktorú som nahral asi dvojminútové zvonenie zvončeka. Tento zvuk som po Štedrej večeri pustil a vypeckoval. Všetci z neho boli prekvapení a nakoniec si našli pod stromčekom darčeky. Aj preto nikto zo súrodencov o Ježiškovi nepochyboval,“ pochvaľuje si Miro.

Adela Vinczeová (37)

Otvoriť galériu Adela Vinczeová (37). Zdroj: anc

Vždy mala vlastnú hlavu! A preto, kým rovesníci Adely Vinczeovej verili, že vysnívané darčeky im nosí Ježiško, moderátorka pochybovala. „Nezdalo sa mi, že by novorodenec alebo ukrižovaný človek mohol niečo také robiť. Ježiško je pre mňa svätá bytosť a nosenie darčekov mi k nemu akosi nikdy nešlo,“ smeje sa predvianočne naladená Adela. Ale súčasne dodáva, že vďaka najbližším na zázraky v živote stále verí. „Rodičia mi nechceli vziať vieru v magično,“ uzatvára Adela.