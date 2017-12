Ako poraziť chrípku? Ak vás skolila choroba, rýchlo zaľahnite

Obdobie obávanej chrípkovej epidémie sa práve začína. Ak vás toto vírusové ochorenie skolilo, rýchlo zaľahnite do postele.

Na trhu je veľa liekov, ktoré majú pomáhať. Takisto knihy a internet sú plné zaručených receptov. Ktoré z nich sú však naozaj účinné?

AKO ÚTOČÍ

Všetci máme pocit, že chrípku dobre poznáme. Lenže v skutočnosti to nie je len obyčajná viróza, ktorá sa dá prekonať za tri dni. Chrípka vzniká náhle a skolí aj ľudí, ktorí sa tešia plnému zdraviu. Sprievodnými prejavmi sú teplota, bolesti hrdla a hlavy, slzenie očí, kašeľ, zimnica či bolesti svalov a kĺbov. Vírus sa prenáša kvapkami sekrétu dýchacích ciest, teda kýchnutím či zakašľaním. Dorazí k vám aj zo vzdialenosti dvoch metrov. Vírus si môžete priniesť domov aj na topánkach, preto je dôležité pravidelné umývanie podláh i obuvi. A koľko trvá inkubačná lehota od nakazenia po prvé prejavy chrípky? „Inkubačná lehota je od niekoľkých hodín do štyroch až piatich dní,“ vysvetľuje MUDr. Etela Janeková z bratislavskej InClinic.

LIEČBA VYŽADUJE ČAS

Neverte tvrdeniam, že chrípku porazíte za tri dni. „Pri dobrom priebehu bez výskytu komplikácií trvá liečba 7 až 10 dní. Väčšina ľudí, ktorí sa infikujú, sa zotaví počas jedného až dvoch týždňov,“ hovorí Janeková, podľa ktorej je najdôležitejšie nakazeného pacienta izolovať, aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu nákazy. Ak ochorenie podceníte a prechodíte, veľmi rýchlo sa vráti s omnoho horšími následkami. „Príkladmi komplikácií sú zápal pľúc, zápal priedušiek, zápal prínosových dutín a ušná infekcia. Chrípka tiež zhoršuje chronické zdravotné problémy. Ľudia s astmou môžu mať počas chrípky záchvaty,“ dodáva doktorka. Podľa nej sú najviac ohrození starší ľudia nad 65 rokov a malé deti.

AKÉ LIEKY

Lekárne ponúkajú veľa liekov, po ktorých však pacienti trpiaci chrípkou siahajú najčastejšie? „Pri prvých príznakoch chrípky a prechladnutia, ktoré treba ihneď podchytiť, sa najviac kupuje horúci nápoj s paracetamolom Theraflu,“ radí lekárnička Mgr. Annamarie Kuncová. Ak sú príznaky komplikovanejšie a sprevádzajú ich aj bolesti hrdla a kašeľ, siahnite radšej po liekoch s vyšším obsahom paracetamolu. „Vtedy najlepšie zaberajú Coldrex alebo Paralen Grip. Proti bolestiam svalov a celkovej chrípkovej únave pomôžu Nurofen Stop Grip alebo Paralen Grip.“ A nepríjemné bolesti a škrabanie v hrdle zase utíšia spreje, pastilky a kloktadlá s dezinfekčným účinkom. K dispozícii sú rôzne druhy - Neo-Angin, Orofar, Septolete, Strepsils, Tantum Verde či Jox. Na zmiernenie horúčky a nádchy sú účinné Aspirin C, Panadol, Paralen Grip, Coldrex, Trigrip, Stop Grip. Ak sa vám dlhodobejšie zdravotný stav nezlepšuje, lekár stanoví liečbu antivirotikami, ktoré sú na lekársky predpis.

10 TIPOV NA ZIMU V ZDRAVÍ

1. Funkčná bielizeň

Termobielizeň udržuje stálu teplotu. Je totiž vyrobená z vlákien, ktoré nevstrebávajú vlhkosť. Pot odvedú od tela do ďalších vrstiev alebo priamo do vzduchu. Bielizeň zostane suchá, skvele izoluje, a tak nehrozí, že prechladnete. Zoženiete ju v obchodoch so športovými potrebami.

2. Noste čiapku

Najviac tepla z tela uniká hlavou a nohami. Preto sa oplatí investovať do kvalitnej vlnenej čiapky či ponožiek. V prípade pobytu na vzduchu v zimných mesiacoch poslúži aj čelenka. Tá zabráni prechladnutiu čelných a nosových dutín.

3. Cesnaková kúra

Cesnak je prírodné antibiotikum! Dva najemno pokrájané strúčiky zapite pohárom vody a dávku zopakujte 2- až 3-krát denne. Cesnak však neužívajte nalačno ani spolu s probiotikami. Alternatívou cesnaku sú cesnakové kapsuly a tobolky.

4. Výpary z klinčekov

Ich účinkom budete prekvapení! Do menšieho hrnca nalejte liter a pol vody a vložte do nej štyri klinčeky. Nechajte zovrieť, cez hlavu si prehoďte šatku a inhalujte. Klinčeky vydenzifikujú a uvoľnia sliznice dutiny.

5. Pitný režim

Dodržujte ho, aj keď ste zdraví. Denne by ste mali vypiť aspoň dva litre vody. Pokojne si do vody vytlačte aj citrón. Horúce nápoje zahrejú, vyplavia z tela toxíny a tekutiny osladené medom dodajú potrebnú energiu.

6. Šípkový čaj a džem

Zoženiete ich v lekárni či biopredajni. Šípkový čaj či džem podporia vašu podlomenú imunitu v čase choroby i pri nachladnutí. Z plodov (asi trištvrte kila) vyberieme semienka a varíme asi 20 minút vo vode. Hmotu následne precedíme, pridáme 500 g jabĺk pokrájaných na kocky, 0,5 litra pomarančovej šťavy a varíme v hrnci asi päť minút.

7. Medvedie mlieko

Pomôže pri bolesti hlavy, na vypotenie i zahriatie. Do hrnčeka horúceho mlieka pridajte lyžičku medu a pohárik rumu. V prípade alergie na kravské mlieko použite sójové.

8. Sušený skorocel

Pomôže vám s dusivým kašľom. Lyžičku sušeného skorocelu zalejte vriacou vodou a desať minút lúhujte. Čaj pite trikrát denne.

9. Škorica s mliekom

Ak vás už chrípka dostala, pomôže vám aj škoricový čaj s mliekom osladený medom. Uvoľní hlieny v krku a pôsobí antibakteriálne. Na jednu šálku potrebujete pol lyžice mletej škorice a 100 ml vody. Vodu so škoricou varte jednu až dve minúty, potom pridajte mlieko s medom.

10. Homeopatiká

Imunitu môžete posilňovať aj homeopatickými liekmi. Vhodné je napríklad Oscillococcinum. Odporúča sa nasadiť ho hneď, ako sa objavia prvé príznaky choroby. Čím skôr, tým lepšie. Používa sa tak, že si pod jazyk nasypete obsah dózičky a necháte ho rozpustiť.