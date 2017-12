Yxo obklopený ženami: Moje deti sa budem snažiť vychovať!

„Priority mám nastavené jasne a všetok voľný čas venujem rodine. Tá je u mňa na prvom mieste,“ hovorí bez váhania Tomáš Yxo Dohňanský (45), basgitarista skupiny Hex, ktorý je otcom dvoch krásnych dcér Hanky (13) a Emmky (1).

Zaujímalo nás preto, ako sa spolu najradšej zabávajú a či s nimi neplánuje natočiť spoločnú pesničku. Prvorodenou dcérkou Yxa je tínedžerka Hanka z prvého manželstva. V roku 2015 sa druhýkrát oženil. Jeho srdce si získala Anička, u ktorej podľa jeho slov našiel absolútny pokoj a pohodu. Vyvažuje jeho hektické povolanie spojené s množstvom cestovania a ľudí na koncertoch. Minulý rok sa zaľúbenej dvojici narodila dcéra Emmka.

Dvojnásobný otec sa všetok svoj voľný čas snaží venovať ratolestiam. Aký je teda otec? „Som najlepší, aký len viem v rámci všetkých povinností a snažím sa tak zadeliť čas, aby som sa mohol venovať svojim dcéram, či už malej, alebo veľkej. Určite by to mohlo byť aj lepšie, ale doba je rýchla a človek má aj veľa povinností, prial by som si, aby sme žili v pokojnejších časoch,“ hovorí. Rozdiely medzi dcérami nerobí a s každou trávi voľné chvíle inak.

„Emmka je ešte veľmi malinká, rád sa s ňou hrám, vždy ráno si ju beriem od manželky Aničky, hrávam jej často na gitare a ona sa z toho veľmi teší. Zoberie mi brnkadlo, potom mi ho zas vráti, potom zas ukradne, to ju veľmi baví. Keď je pekne, zoberiem ju na prechádzku a venujeme sa iba sami sebe. Veľa jej rozprávam, ona mi odpovedá bľabotaním,“ smeje sa Yxo a pokračuje. „No a Hanka, to už je veľká baba, tak s ňou chodím veľmi rád na všelijaké výlety, na jar sme boli napríklad v Londýne, teraz na jeseň pre ňu zas niečo chystám. Poznávacie výlety, to nás spolu baví.“ Yxo sa snaží, aby obe deti mali spolu pekný vzťah. „Hanka má už kopec záujmov, začína sa puberta tak priňucháva pomaly k ozajstnému životu a trávi veľa času s kamarátmi. Keď je však so sestrou, tak veľmi pomáha.“

Spoločný duet nebude

Otcovia hudobníci radi svoje dcéry angažujú do pesničiek a spievajú s nimi. Hexáci však také niečo v pláne nemajú. „V tomto veku už asi ani nie, počúva úplne inú hudbu ako ja, ale Hex má veľmi rada. Keď bola menšia a mala asi 7 rokov, tak sme si nahrávali videá, kde sme spolu spievali a vymýšľali spolu texty a pesničky. Tak sme sa spolu zabávali. Hanka veľmi rada spieva a hudbu miluje. Neviem, či po mne zdedila hudobný talent, lebo aktívne na hudobnom nástroji nehrá. Je to veľká koničkárka a najviac na svete má rada kone. Je do nich úplne zamilovaná, chodí jazdiť, veľa času tak trávi v prírode, čomu som nesmierne rád, lebo aspoň na chvíľu sa odtrhne od tých mobilov a počítačov.“ Hanka vyrástla do krásy a dokonca je zapísaná v modelingovej agentúre. Ak by z nej bola modelka, jej slávnemu otcovi by to vôbec neprekážalo. „Čokoľvek bude v živote robiť a bude ju to baviť, tak ju podporím. Ak by to mala byť takáto kariéra, tak hovorím, len aby bola vždy slušná a spravodlivá,“ myslí si hrdý otec.

S otcom na pódiu

Yxo sa stal prvýkrát otcom pred 13 rokmi, ale rozdiel v tom, ako sa staral o prvorodenú dcéru a ročnú Emmku nevidí. „Veľa ľudí sa ma na to pýta, ale úprimne hovorím, nič sa nezmenilo. Keď bola Hanka malá, snažil som sa jej venovať, vozil som ju do škôlky aj zo škôlky a trávil som s ňou toľko času, koľko sa len dalo. Môj názor je ten, že tu nie sme iba pre prácu, ale hlavne pre svojich blízkych, a to isté sa snažím uplatňovať aj pri Emmke. Možno, že mám menej energie, lebo predsa už ten vek je trošku vyšší. Chodím preto veľa športovať, aby som bol v lepšej kondícii. Užíval som si otcovstvo rovnako vtedy aj teraz. Priority mám nastavené jasne a všetok voľný čas venujem rodine. Tá je pre mňa na prvom mieste. Tie časy, keď sme chodili po všelijakých párty, sú už dávno preč. Možno je to trošku iné, že som už starší a múdrejší,“ smeje sa.

Obe dcéry sa však chodia na tatina pozerať na koncerty jeho domovskej kapely Hex. „Hanka bola už veľakrát, rada sa pozerá zo zákulisia a keď ju tam zbadám, vyvolám ju na pódium, ľudia jej tlieskajú, lebo je fešanda a pekne tancuje. Páči sa jej to, čo robí tatino. Aj Emmka už bola na našom festivale, ale náš koncert ešte celý nevidela, lebo vždy hráme neskoro. Verím, že ďalší ročník už dá. Zatiaľ ma pozerá v televízii, púšťal som jej aj náš nový klip a myslím, že sa jej páčil, lebo si do rytmu hopkala nožičkami.“ Hex má na svete nový album Tebe. „Robili sme na ňom vyše dvoch rokov v domácom štúdiu a potom sme sa zavreli na mesiac do jedného z najlepších štúdií v strednej Európe, lebo sme si chceli dať záležať aj na samotnom zvuku a myslím si, že sa naozaj podaril. Aj booklet, čo je vlastne knižka s krásnymi fotkami od Braňa Šimončíka, máme tam poviedku. Keď nám CD prišlo z tlačiarne, až sa mi rozbúchalo srdiečko, ako je to celé pekne vymyslené. Hlavne kvôli našim fanúšikom, ktorí dostanú niečo pekné od skupiny Hex.“

Nenastala u chalanov z kapely niekedy ponorková choroba? „Nie. Je to možno preto, lebo máme podelené v rámci nášho fungovania úlohy. Každý sa stará o to, čo má, Fefe o texty, Ďuďo o hudobnú stránku, Tibike je taký náš stmeľovací človek, občas sa stará o videá a ja to celé manažujem. Takto nám to fungovalo celý život, nikto nič nevymýšľa a ideme ďalej v takom osvedčenom formáte. Mám pocit, že to máme dobre nastavené,“ uzatvára Yxo, ktorý poteší s Hexom na jar všetkých svojich fanúšikov koncertným turné po Slovensku.