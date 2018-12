Chalupárka Katarína Jesenská priznala: Na štátniciach sa báli, že porodí

Narúbe drevo, aj vám poradí s rekonštrukciou. Málokto by tipoval, že moderátorka Katarína Jesenská z jojkárskej relácie Na chalupe je taká zručná žena.

Pre Nový Čas Nedeľa porozprávala o ťažkej práci v detstve, ktorá ju priviedla k chalupárčeniu, ale aj o svojich turbulentných životných obdobiach, ktoré ju takisto zocelili.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Sympatická jojkárka, ktorá je autorkou aj moderátorkou relácie Na chalupe, pôvodne vyštudovala herectvo na VŠMU. V tých časoch boli jej ročníkovými vedúcimi legendárni Pavol Mikulík († 63) a Božidara Turzonovová (75).

Ako si na nich Jesenská spomína? „Bolo to veľmi príjemné obdobie a, bohužiaľ, boli sme poslednými žiakmi Paľka Mikulíka. Mali sme veľmi priateľský vzťah, tykali sme si a dokonca sme k nemu chodievali na chalupu, kde sme si varili jeho povestnú fazuľovicu. Doteraz ju pravidelne varím,“ spomína na bezprostredný študentský život moderátorka.

Nečakaný zvrat

Hoci sa Kataríne už v škole črtala sľubne rozbehnutá herecká kariéra, ako to už býva, osud rozhodol ináč. Blondínka neplánovane otehotnela. „Štátnice na VŠMU som robila v deviatom mesiaci tehotenstva, čiže bolo to veľmi komické, lebo všetci sa báli, že porodím,“ opisuje Jesenská, ktorá sa prvýkrát stala mamou ako 23-ročná. Javisko a miesto pred kamerou tak čerstvo vyštudovaná herečka vymenila za materskú dovolenku a jej sny sa rozplynuli.

„Mala som dobré ponuky, ako napríklad ísť hrať do divadla, ale svojich mét som sa musela vzdať. Keď som išla s mojím prvým synom Jakubom (23) na materskú, všetky moje herecké nitky a kontakty sa popretrhávali. Preto vždy, keď idem do divadla, cítim istú nostalgiu.“

Podnikateľka

Ako mladá mamička na materskej ale Jesenská dlho nepobudla. Navyše manželstvo narýchlo sa jej aj tak trochu vypomstilo. „Boli sme veľmi mladí, poznali sme sa krátko. Na tom to potom vlastne aj celé stroskotalo,“ zhrnula moderátorka, ale viac na túto tému debatovať odmieta.

Po nevydarenom vzťahu sa jojkárka postavila na vlastné nohy a začalo sa jej opäť dariť. „Podnikala som v módnom biznise. Na začiatku som mala malý salón s dvoma krajčírkami, kde som navrhovala šaty,“ spomína s tým, že o prominentné zákazníčky nemala nikdy núdzu. „Obliekala som aj ženy veľvyslancov a dokonca som mala aj vypredanú módnu prehliadku ešte v hoteli Danube,“ pochvaľuje si Katka.

Do Markízy

V 90. rokoch však s podnikaním skončila a opäť prišiel čas na výraznú zmenu. Keďže v roku 1995 rozbiehala vysielanie prvá súkromná televízia, možnosť stať sa moderátorskou súčasťou Markízy videla Jesenská ako svoju veľkú šancu. „Nedalo mi to a išla som na konkurz. Ešte za Paľa Ruska som prešla niekoľkokolovými konkurzmi. V komisii sedel aj Paľko Mikulík a opýtal sa ma, čo tam robím, veď mňa nepotrebuje nikto skúšať, lebo som hotový vyštudovaný človek,“ opisuje Jesenská, ktorú nakoniec prijali. V Markíze zotrvala dlhých sedem rokov, kým nešla na materskú so svojím druhým synom Samkom (14).

Šéf Rusko

V televízii v Záhorskej Bystrici moderovala Vitajte doma, Doma s Markízou, Teleráno, ale i ďalšie relácie vysielané naživo, čo jej zo začiatku privodilo poriadny stres. „Hodili ma rovno do vody. Prípravy neexistovali a v momente som išla priamo do živého vysielania. Pamätám si, že som zažila zopár šokov. Bola som neskúsená a hoci som predtým na škole točila koprodukčný seriál aj film v hlavnej úlohe, robiť živé vysielanie bolo niečo úplne iné. Bola to pre mňa škola života,“ priznáva s odstupom času Katarína.

A ako reagovala na obvinenie svojho bývalého šéfa Ruska, ktorému dnes hrozí basa pre údajnú objednávku vraždy svojej exspoločníčky Sylvie Volzovej? „Veľmi ma to prekvapilo a myslím si, že každého. A čo sa týka jeho šéfovania v Markíze, myslím si, že bol tým, kto televíziu vyprofiloval a podpísal sa pod jej úspech. V tých časoch sa Markíze veľmi venoval. Zúčastňoval sa konkurzov a riešil takmer všetko. Od moderátorov až po technické veci. Ako šéf bol človekom na pravom mieste a všetko ovládal do detailov. Vedel, čo robí a bolo to vidieť aj na samotných výsledkoch.“

Na chalupe

Momentálne však už vyše roka žne úspechy so svojou reláciou Na chalupe. Katka v nej približuje fenomén chalupárčenia a navštevuje víkendové príbytky známych i neznámych tvárí. Pričom ani ona sama netají, že je nadšenou chalupárkou.

„Mám vlastnú chalupu na Záhorí, neďaleko romantickej zrúcaniny Branč. Moji rodičia ju kúpili, keď som mala jeden rok. V tom čase, samozrejme, vyzerala úplne ináč ako dnes,“ vykresľuje moderátorka a chrlí nezabudnuteľné zážitky. „Dvesto metrov od domu sme mali latrínu a zo studne tiekla hrdzavá voda. Na konci 25-árového sadu bola záhrada so zeleninou, kde sa vždy schádzala zver a väčšinou nám všetko požrala, keďže sme pozemok nemali oplotený,“ smeje sa a spomína aj na milovaného otca. „Otec bol chirurg a nebol až taký veľký domáci kutil. Manuálna robota ho lákala, ale kvôli profesii si musel ruky šanovať. A čo sa týkalo nášho pestovania, mal aj taký obľúbený výrok: Semená za päťsto korún a úroda za päťdesiat!“

Nechceli ju

Pred časom rodinnú chalupu zrekonštruovala. „Nanovo sa robili všetky sanačné omietky, kompletná výmena podláh, búranie stien, elektrina i kopanie studne,“ opisuje komplikovanosť stavebných prác akčná žena. A vzápätí mi opäť vyráža dych, keď prezradí, že rekonštrukcia trvala len štyri mesiace.

„Pomáhal mi šikovný kamarát architekt. Začali sme v septembri a chodili tam aj v tých najväčších treskúcich zimách kontrolovať asi 12 robotníkov. Prepadávala som ich tam aj v záveji,“ usmieva sa Jesenská.

Jej chalupa je zariadená veľmi vkusne. Dominuje najmä pôvodný a zreparovaný starožitný nábytok po starých rodičoch z maminej strany, ktorý tam priniesli ešte jej rodičia. A keďže počas spomínanej rekonštrukcie musela moderátorka riešiť mnoho technických záležitostí a stále sa od nej niekto dožadoval odborných rád, postupne skrsol nápad uviesť do života reláciu Na chalupe. Presadiť si ju v Jojke však zo začiatku nebolo vôbec jednoduché. Dva roky sa stretala s nevôľou a odmietaním, kým nenatočila pilotný diel, ktorý na Kolibe ihneď zafungoval. Dnes patrí jej relácia k dlhodobo najsledovanejším.

Muži

K najväčším moderátorkiným pýcham patria jej synovia Jakub a Samko. Katka priznáva, že aj keď to nebolo vždy práve ružové, obaja sú korením jej života.

„Zažila som si dve pomerne odlišné materstvá. S prvým synom Jakubom som si prežila takú mladosť-starosť. Bola som vo večnom strese, ako mám čo správne robiť. Žili sme v poloprázdnom prenajatom byte. Učila som sa, ako zaobchádzať s bábätkom a navyše som mala byť aj manželkou, čo nebolo vždy jednoduché. Preto sa moje manželstvo po roku aj rozpadlo,“ priznáva. Naopak, keď čakala druhorodeného Samka, všetko išlo podľa plánu. „Bolo to plánované rodičovstvo a dieťa sme si veľmi užili,“ hovorí moderátorka o druhom manželstve, od ktorého si veľa sľubovala.

No ani to nevydržalo. „Niekedy s niekým môžete žiť aj desať rokov a až vtedy zistíte, či ten vzťah pre vás má alebo nemá zmysel. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať,“ naznačuje sklamanie Jesenská. Komplimenty od mužov síce dostáva dodnes, no po týchto životných peripetiách je už ostražitá. „Ak pre mňa partner nemá byť oporou v dobrom aj zlom, partnerstvo jednoducho stráca svoj význam. Paradoxne vždy som túžila po harmonickej rodine s veľkým stolom obklopeným blízkymi. No zrejme nemôžem mať vždy všetko a preto som vďačná za to, čo mám,“ uzatvára svoj príbeh.