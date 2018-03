Záhadné zariadenie HAARP: Je to neškodný projekt alebo pohroma pre planétu?

Je to iba neškodný vedecký projekt alebo hotová pohroma pre našu Zem? O záhadnom zariadení menom HAARP, ktoré sa nachádza na Aljaške, už od počiatku jeho výstavby v roku 1990 kolujú stovky konšpiračných teórií.

Vraj vie meniť počasie, umelo vytvárať živelné pohromy, ovplyvňovať gravitáciu či dokonca čas a ešte oveľa viac! Máme sa ho obávať?

Často počúvame, že počasie je jedna z vecí, ktoré nevieme ovplyvniť. Čo však, ak to nie je celkom tak? Čudesné zariadenie HAARP, alebo ak chcete Vysokofrekvenčný aktívny aurorálny výskum, má podľa najčastejšie omieľanej konšpiračnej teórie moc zahrávať sa s počasím. Tomuto tvrdeniu hrajú do karát mnohé prírodné katastrofy, ktoré za posledné dve dekády ťažko skúšajú matičku Zem a jej obyvateľov. Mohli za tieto živelné pohromy klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou, alebo svojou troškou do mlyna prispelo aj záhadné zariadenie?

Zmena Ionosféry

Zariadenie ešte v 80. rokoch vynašiel a nechal si patentovať americký fyzik Bernard Eastlund. Svojím spôsobom to však nebola žiadna novinka, pretože s prácami na riadenej energii sa dávno pred ním zaoberal vynálezca Nikola Tesla. Na jeho revolučné myšlienky a nápady však vtedajší svet nebol pripravený. Každopádne v roku 1990 bolo všetko inak a USA bolo pripravené započať nevídaný projekt. Neďaleko aljašského mesta Gakona postavili zariadenie, ktoré sa skladá zo 180 antén vysokých 22 metrov. Pred svetom sa HAARP od začiatku tváril ako výskumný projekt, ktorého cieľom je skúmanie vrstvy zemskej atmosféry zvanej ionosféra, ktorá odráža krátke rádiové vlny a umožňuje tak vysielanie na dlhé vzdialenosti. V podstate funguje ako obrovská anténa a iba vďaka odrazu od ionosféry dokážeme posielať rádiové správy za viditeľný horizont. Stanica HAARP vysielala do ionosféry vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny, aby bolo možné pozorovať, čo sa s ňou deje. Vďaka tomu sa mohli hľadať spôsoby na zlepšenie a spresnenie rádiovej komunikácie či navigácie.

Veľká časť ľudí tomu však vôbec, ale vôbec neverí. Podľa konšpirátorov je HAARP geofyzikálnou zbraňou. Čo to je? Nuž, takáto zbraň by mohla meniť atmosféru, ionosféru či magnetické pole Zeme a cielené zmeny životného prostredia by ľudstvu mohli narobiť veľké, ak nie existenčné problémy. Takýto prístroj by dokázal meniť počasie - privolať veľmi silné búrky, tornáda, povodne, suchá či dokonca aj zemetrasenia.

Dá sa meniť počasie?

V roku 2013 prišla zo Západu nečakaná správa, že projekt HAARP, ktorého náklady presahovali 250 miliónov eur, bude v roku 2013 pre nedostatok financií zastavený. Bývalý šéf programu Dr. James Keeney povedal novinárom: „Projekt nateraz skončil. Všetko je teraz zabezpečené, ale vybavenie nie je funkčné.“ Buď americkému námorníctvu, letectvu a výskumnej agentúre ministerstva obrany DARPA, ktoré HAARP financovali, naozaj došli zdroje, alebo sa zo zariadením mali iné plány. Každopádne milovníci záhad po celom svete odmietajú uveriť, že by HAARP len tak z ničoho nič vypli. Stanica na Aljaške pritom nemala byť jedinou na svete, ale niečo podobné sa malo nachádzať aj v odľahlých častiach Švédska či Grónska.

Zdá sa vám to ako táranie? Možno. Ak by však na celej veci ovplyvňovania počasia nebolo aspoň zrnko pravdy, prečo by potom bola v roku 1977 v Ženeve podpísaná medzinárodná zmluva s názvom Dohovor o modifikácii životného prostredia, ktorá zakazuje používanie vojenského alebo akéhokoľvek iného ovplyvňovania enviromentu, čiže aj počasia?

Zemetrasenia

V roku 1995 vyšla na svetlo sveta publikácia doktora Nicka Begicha Jr. z Aljašky s názvom Anjeli nehrajú tento HAARP, kde upozorňuje, že zariadenie má potenciál viesť geofyzikálnu vojnu. Z podobných aktivít obviňovalo USA aj Rusko. „Spojené štáty vytvárajú nové integrálne geofyzikálne zbrane, ktoré môžu ovplyvniť médium najbližšieho okolia Zeme prostredníctvom vysokofrekvenčných rádiových vĺn... Tento nový typ zbraní sa od tých predchádzajúcich typov líši v tom, že médium blízkeho okolia Zeme sa zrazu stáva predmetom priameho vplyvu a jeho súčasťou,“ povedal ruský prezident Vladimír Putin vo vyhlásení z roku 2002.

O osem rokov neskôr sa k obvineniam pridala aj Venezuela, ktorá USA viní z vyvolania série pokusných zemetrasení. Podľa nich HAARP mohol aj za ničivé zemetrasenie na Haiti v roku 2010, ktoré podľa OSN zabilo viac ako 300 000 ľudí. Záhadné zariadenie sa tiež spomínalo pri zemetrasení v Japonsku v roku 2011, ktoré vyvolalo v pobrežnom meste Iwata až 38,9 metra vysoké cunami, pred ktorým nebolo úniku.

Počasie je jedna vec, ale vedel by HAARP hýbať so zemou? Podľa niektorých teoretikov pracuje zariadenie s miliónmi Watov mikrovlnného žiarenia, ktoré sa po vyslaní do ionosféry odrazí naspäť na Zem a takéto silné, energetické odrazy potom vyvolávajú pohyb v útrobách zeme. Stačí, aby bola oblasť tektonicky nestabilná a obrovská katastrofa je na svete.

Zrnko v mori

Aktivisti po celom svete sa medzičasom znova chystajú do ulíc, pretože podľa nových informácií sa prevádzka HAARP-u má v tomto roku znova naplno obnoviť. Projekt prevzal Geofyzikálny inštitút Aljašskej univerzity, ktorý má vo výskume ionosféry pokračovať. „Jedným z projektov je vytvorenie umelej polárnej žiary,“ prezradila pre noviny Alaska Public hovorkyňa inštitútu Sue Mitchell.

Zatiaľ čo mnohí konšpirátori zaplavujú svet strašidelnými správami o účinkoch HAARP-u, renomovaní fyzici sa poväčšine na konšpiráciách iba smejú. Zariadenie podľa nich do ionosféry vysiela iba smiešne množstvo energie, preto je účinok HAARP-u vzhľadom na obrovskú rozlohu ionosféry zanedbateľný.

Najšialenejšie teórie: Na čo slúžil HAARP?