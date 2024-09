Superstaristka Konvičková o nádore, ktorý NIKDY nezmizne: PRÍZNAKY jej zmenili vzhľad!

Foto

Česká speváčka Markéta Konvičková (30) sa preslávila vďaka speváckej súťaži SuperStar, ktorú síce nevyhrala, no prebojovala sa do top desiatky a to jej otvorilo dvere do šoubiznisu. Hoci sa jej pracovne darilo a jej chytľavé piesne bavili Čechov i Slovákov, v súkromní bojovala. Nie je to tak dávno, čo sa jej podarilo prekonať najnáročnejšie obdobie v živote a dnes je inšpiráciou pre ostatných, ktorí v boji so zákernými ochoreniami často strácajú nádej.