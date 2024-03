Spotený Janko Koleník v posilňovni: Bradavky ako DIAMANTY! Sledujte tie ramená

Ján Koleník (44) patrí v našich končinách k tým najvyťaženejším hercom. Okrem hrania pred kamerami rád dvíha ťažké činky. A je to na ňom vidieť!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Koleník aktuálne žiari v seriáli Dunaj, k vašim službám. Umelec si svojim hereckým talentom vie zarobiť nemalé sumy, no ako povedal, prišiel na to, že peniaze nie sú všetko. Kedysi nedokázal odmietnuť pracovný kšeft napriek pocitu, že melie z posledného.

Dnes je to však inak a naučil sa určovať si hranice. "Už nemám tie pocity, že nevládzem... Že potrebujem oddych. Mával som to... Ale urobil som ten zlatý rez v povinnostiach a viem odmietnuť pracovnú ponuku. A čo je dôležité, potom to neľutujem," prezradil v septembri minulého roka Novému Času usmiaty Koleník.

Hercovi prischla nálepka sexsymbol a niet sa čomu čudovať. Koleník sa o seba príkladne stará, dbá na zdravý životný štýl a svoje telo chodí často "pumpovať" do fitka. Najnovšie ukázal záber priamo z posilňovne, z ktorého viacerým padli sánky!