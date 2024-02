Muž na Orave mal dieťaťu ponúknuť pervitín a extázu: Nenormálne, čo mal k tomu povedať

Žilinskí krajskí policajti obvinili z drogovej trestnej činnosti 33-ročného muža. Ten mal v lete minulého roka na lúke za obcou Hruštín - Vaňovka v okrese Námestovo ponúknuť drogy maloletej osobe. TASR o tom vo štvrtok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Obvinený mal v osobnom motorovom vozidle dať maloletej osobe pervitín so slovami, aby to vyskúšala. "Následne jej mal dať drogu zvanú extáza so slovami, že jej bude z toho lepšie. Obe tieto látky maloletá osoba užila," uviedla Šefčíková.

Vyšetrovateľ už vzniesol mužovi obvinenie. Zároveň mu polícia obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho v cele predbežného zaistenia. Podľa Šefčíkovej vyšetrovateľ spracoval podnet k návrhu na väzobné stíhanie obvineného. "Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme k veci poskytovať bližšie informácie," dodala.