Študenti a zamestnanci môžu vstúpiť na miesto tragickej streľby: Návrat trhá srdce! Nič ešte nie je isté

Hlavná budova Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) na námestí Jana Palacha v centre Prahy zostane po tragickej streľbe z 21. decembra uzavretá najmenej do konca januára. Univerzita to uviedla vo štvrtok vo vyhlásení.

Pre streľbu na filozofickej fakulte vo štvrtok znovu zasadal krízový štáb univerzity, zúčastnili sa na ňom aj dekani všetkých 17 fakúlt vysokej školy a diskutovali práve o opatreniach po útoku z minulého týždňa. TASR prevzala správu z portálu TN.cz českej televízie Nova.

Už v stredu si mohli študenti a zamestnanci filozofickej fakulty prísť vyzdvihnúť svoje osobné veci do budovy právnickej fakulty. Študenti, ktorí to nestihli, tak môžu urobiť od 4. januára celý mesiac v stanovené dni.

Vo štvrtok riešil krízový štáb predovšetkým režim, v akom bude škola fungovať po Novom roku. Budova filozofickej fakulty je teraz zatvorená a podľa rektorky Univerzity Karlovej Mileny Králíčkovej to tak zostane ešte niekoľko týždňov. "V prvom rade sa musí opraviť poškodené zázemie a celkovo by sa ten návrat do budovy nemal príliš urýchliť," vysvetlila Králíčková.

Dôvodom je podľa nej hlavne to, že psychicky to bude veľmi náročné - nielen pre tých, ktorí boli očitými svedkami útoku, ale aj pre tých, ktorých sa to týka nepriamo. Zatiaľ sa stále rieši, ako bude vyzerať vyučovanie v novom semestri, do úvahy prichádza niekoľko možností. Študenti filozofickej fakulty by napríklad mohli skladať zápočty a skúšky buď online, alebo na iných fakultách Univerzity Karlovej.

Krízový štáb univerzity sa stretne aj v piatok. Oficiálny rozvrh ďalšieho semestra by mali študenti aj zamestnanci dostať najneskôr po tomto rokovaní. Na stránkach univerzity je aj pripomenutie, že vedenie Filozofickej fakulty UK vyhlásilo dekanské voľno do 2. januára 2024.

Pri masakri na filozofickej fakulte vo štvrtok 21. decembra prišlo o život 14 ľudí, týždeň predtým údajne páchateľ zastrelil v Klánovickom lese muža a jeho dvojmesačnú dcéru, dodal portál TN.cz.