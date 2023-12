Rusko kompenzuje prepad dodávok plynu: Do jednej krajiny pôjde obrovské množstvo

Export ruského plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri 1 prekoná tento rok 22,5 miliardy kubických metrov (m3). Uviedol to vo štvrtok šéf ruského plynárenského koncernu Gazprom Alexej Miller.

Rusko tak prekročí objem exportu v rámci zmluvného záväzku, ktorý predstavuje 22 miliárd m3. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rusko okrem toho rokuje o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by prepravoval do Číny ročne 50 miliárd m3 plynu z regiónu Jamal na severe Ruska. Tým by takmer vykompenzoval objem plynu prepravovaného po dne Baltského mora v súčasnosti nefungujúcim plynovodom Severný prúd 1. Ten poškodil výbuch v septembri minulého roka.

Rusko sa snaží zdvojnásobiť export do Číny, ktorej dopyt po energiách rastie, a zároveň tak riešiť prepad vývozu do Európskej únie po útoku na Ukrajinu vo februári 2022. Dohoda však stále viazne na kľúčových otázkach vrátane ceny.

Vo februári minulého roka sa Peking s Moskvou dohodol aj na nákupe zemného plynu z ruského ostrova Sachalin na Ďalekom východe, ktorý bude prepravovaný novým plynovodom po dne Japonského mora do čínskej provincie Chej-lung-ťiang. Miller dodal, že dodávky prostredníctvom tohto plynovodu, ktorý by mal ročne dodať 10 miliárd m3, sa začnú najneskôr v roku 2027.