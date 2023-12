Prehnali ste to s alkoholom a trápi vás opica? Nezúfajte a vyskúšajte týchto 5 rád

Počas sviatkov mnohí ľudia okrem prejedania sa výborným jedlom často siahnu aj po alkohole. Niekedy však podcenia svoje limity a preženú to. Na ďalší deň to potom trpko ľutujú. Avkša nezúfajte, týchto 5 vecí by vám malo boj s opicou uľahčiť!

Tu je 5 vecí, ktoré vám môžu pomôcť pri opici: Pitie tekutín, najmä vody, na hydratáciu tela a nahradenie stratených tekutín. Jesť sacharidy, ktoré pomáhajú stabilizovať hladinu cukru v krvi. Užívanie vitamínov B a zinku na doplnenie živín stratených počas pitia. Pitie kávy alebo čaju na pomoc pri vyčerpaní. Vyskúšanie určitých doplnkov, ako je červený ženšen, opuncia, zázvor a L-cysteín na zníženie príznakov. Je však dôležité poznamenať, že neexistuje žiadny vedecky dokázaný liek na opicu a najlepším riešením je úplne sa vyhnúť pitiu alkoholu.