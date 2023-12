Príde ešte vôbec zima?! Slovensko zasiahlo teplé počasie, no vyzerá to tak, že...

Mnohí sa pred Vianocami tešili zo snehovej nádielky, no radosť ich prešla hneď na ďalší deň. V dôsledku výrazného oteplenia sa takmer okamžite všetok sneh roztopil, a tak spôsobil aj povodne. Mimoriadne teplé počasie bude pokračovať aj počas Silvestra, preto nastáva otázka, príde ešte pravá zima?

Pred nami sú teplé dni s teplotami okolo +10 °C, informuje portál imeteo.sk. Momentálne počasie tak skôr pripomína jar než zimu. Dnes by mali byť teploty do +10 °C a bez zrážok. Objaviť by sa mohlo len slabé mrholenie. V závere týždňa sa v podstate nič nezmení. Bude rovnako teplý, no pribudnú zrážky.

Tie môžeme očakávať v priebehu víkendu a v sobotu zaprší najmä na severozápade. Na Nový rok bude taktiež prevládať nadpriemerne teplé počasie, no so zrážkami, ktoré budú pribúdať aj začiatkom budúceho týždňa. Ako portál dodáva, vyzerá to tak, že zima si dala pauzu. Kedy a či vôbec ukáže ešte svoju silu je nateraz otázne.